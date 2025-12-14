10.5 C
Roma
domenica – 14 Dicembre 2025
Animali

Farmaci dimagranti per animali domestici negli Stati Uniti

Da stranotizie
Farmaci dimagranti per animali domestici negli Stati Uniti

I nuovi farmaci dimagranti destinati agli animali domestici, ribattezzati “Ozempets”, potrebbero presto entrare in fase di sviluppo. Il richiamo è ai medicinali utilizzati per gli esseri umani, come l’Ozempic e il Wegovy. Una società biofarmaceutica di San Francisco, la Okava Pharmaceuticals, starebbe per annunciare il primo studio pilota sull’utilizzo di questi farmaci su gatti obesi.

L’obiettivo è di realizzare un impianto dalle dimensioni di un microchip che possa rilasciare gradualmente il medicinale per un periodo fino a sei mesi. Una volta conclusa la ricerca sui gatti, si proverà lo stesso con i cani. Gli inibitori GLP-1 erano inizialmente utilizzati per la cura del diabete, servono infatti a imitare un ormone responsabile della regolazione dei livelli di zucchero nel sangue e possono limitare l’appetito.

Secondo il New York Times, il 60% dei cani e dei gatti negli Stati Uniti sono obesi e centinaia di migliaia di questi soffrono di diabete. Alcuni veterinari prescrivono già gli inibitori GLP-1 per gli umani, per esempio nelle terapie contro il diabete per i gatti. Un medicinale di questo tipo può rappresentare una risorsa preziosa, specialmente per quei proprietari che non garantiscono abbastanza esercizio fisico ai loro amici pelosi oppure che non si curano di pianificare una dieta equilibrata per loro.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Vacanze invernali: al caldo o in montagna?
Articolo successivo
Glorious Bankrobbers: rock svedese
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.