Farmaci dimagranti e disturbi visivi: il caso Robbie Williams

Robbie Williams ha rivelato in un’intervista al Sun di aver notato un deterioramento della vista, che attribuisce all’uso di un farmaco per dimagrire. L’artista ha identificato i primi segnali durante una partita di calcio e, in seguito, durante i concerti.

Di recente, in un podcast, ha condiviso la sua diagnosi di sindrome di Tourette, caratterizzata da pensieri intrusivi. Tuttavia, nell’intervista ha descritto i problemi visivi emersi negli ultimi mesi, inizialmente considerati normali per l’età.

Durante una partita di calcio, Williams ha avuto difficoltà a distinguere i giocatori, percependoli solo come «macchie su un campo verde». Dopo aver consultato uno specialista e tentato di risolvere il problema con un cambio di occhiali senza successo, ha iniziato a sospettare un legame tra i suoi disturbi visivi e le iniezioni dimagranti assunte recentemente.

Il cantante ha anche discusso delle sue difficoltà durante le esibizioni dal vivo, dichiarando: «Facevo fatica a guardare il pubblico ai concerti». Ha sottolineato che il problema non sembrava essere riconducibile all’invecchiamento naturale.

Williams ha infine esortato chi utilizza farmaci per la perdita di peso a informarsi dettagliatamente sui possibili effetti collaterali e a eseguire valutazioni mediche approfondite prima di intraprendere tali trattamenti. Non ha fornito ulteriori dettagli sulla terapia seguita o sulla specifica natura dei disturbi visivi, che rimangono sotto osservazione clinica.