Farmaci: De Corso (Euforea), ‘Il tezepelumab riduce la rinosinusite cronica con poliposi nasale’

Nello studio Waypoint, tezepelumab, un anticorpo monoclonale, ha mostrato efficacia nel ridurre la dimensione dei polipi, migliorare la sensibilità olfattiva e alleviare i sintomi associati alla malattia. Inoltre, nel 98% dei pazienti affetti da forma severa, ha diminuito la necessità di interventi chirurgici e nell’88% dei casi ha ridotto i nuovi cicli di corticosteroidi sistemici. Questo farmaco biologico si unisce così ad altri trattamenti simili, rappresentando una nuova speranza per i pazienti, poiché può portare a una normalizzazione della vita e a una remissione della malattia nella maggior parte dei casi. Eugenio De Corso, membro della commissione Euforea per il trattamento della rinosinusite cronica con poliposi nasale, ha commentato positivamente i risultati dello studio, presentato al congresso dell’American Academy of Allergy Asthma & Immunology (Aaaai). Questi risultati offrono nuove prospettive terapeutiche e suggeriscono che il tezepelumab potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella gestione della rinosinusite cronica, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti.