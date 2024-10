Farmaci da banco essenziali per la sostenibilità del SSN

I risultati di un’indagine condotta da Swg per Assosalute delineano l’importanza dei farmaci di automedicazione per la salute pubblica. Secondo Michele Albero, presidente di Federchimica-Assosalute, i farmaci di automedicazione possono trattare piccoli disturbi e patologie non gravi, contribuendo alla sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Questo commento è stato fatto in occasione dell’incontro “La trasformazione in atto del SSN – L’impegno del settore dell’automedicazione per la sanità territoriale”, organizzato a Roma.

Assosalute rappresenta il 70% delle aziende che producono farmaci di automedicazione, ovvero farmaci che non necessitano di prescrizione medica. L’organizzazione si impegna a promuovere una cultura e un’informazione sull’automedicazione in modo responsabile, mirando a un uso più consapevole di questi farmaci. L’obiettivo è garantire che un numero crescente di persone possa ricorrere all’automedicazione per trattare malanni stagionali o invernali, riducendo così il rischio di complicazioni eccessive.

Michele Albero ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra medici di famiglia e farmacisti, per una medicina di comunità più efficace. L’indagine ha mostrato che entrambe le figure professionali godono di una significativa fiducia da parte dei cittadini, evidenziando il loro ruolo vitale come primo punto di accesso alla salute. Albero ha concluso enfatizzando che la sinergia tra queste professioni è fondamentale per garantire una sanità territoriale adeguata e accessibile.

In sintesi, l’automedicazione si configura come un elemento chiave nel sistema della salute pubblica, con benefici sia per i cittadini che per la sostenibilità del sistema sanitario. La promozione di una corretta informazione e un uso responsabile di questi farmaci, unita alla cooperazione tra professionisti della salute, è fondamentale per affrontare le sfide attuali della sanità.