Farmaci da automedicazione, maggiore consapevolezza sull’uso

Per il 90% degli italiani, è fondamentale avere maggiore consapevolezza della propria salute e chiedono di essere informati sulle possibilità di cura, in particolare riguardo ai farmaci di automedicazione. Queste informazioni potrebbero ridurre abusi, sprechi di risorse e accessi impropri al sistema sanitario pubblico, già in fase di trasformazione. Questo tema emerge dalla ricerca promossa da Assosalute, parte di Federchimica, realizzata dall’Istituto di Ricerca SWG e presentata a Roma durante l’evento “La trasformazione in atto del SSN. L’impegno del settore dell’automedicazione per la sanità territoriale”.

La ricerca analizza le abitudini di cura degli italiani e il loro rapporto con i medicinali di automedicazione, sottolineando il ruolo cruciale dei professionisti sanitari locali nella promozione di una sanità territoriale più accessibile. Dallo studio, condotto su 1686 cittadini rappresentativi della popolazione italiana, emerge che gli italiani esprimono un’elevata soddisfazione per i servizi offerti da farmacie e medici di famiglia. Questi ultimi rimangono i principali punti di riferimento nella gestione della salute, affrontando i disturbi più comuni.

I farmaci di automedicazione rivestono un’importanza crescente per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e offrono una soluzione concreta per ridurre la pressione sul sistema sanitario. Il 70% degli italiani riconosce il bollino rosso sorridente sui farmaci da banco, e due terzi sono consapevoli che questi rimedi non necessitano di prescrizione medica, indicando una buona familiarità con l’uso corretto di tali farmaci. L’educazione sanitaria si rivela quindi cruciale per gestire meglio la propria salute.

Tuttavia, è necessario sviluppare modelli di presa in carico da parte degli operatori territoriali per garantire un accesso equo alle cure e una assistenza più vicina ai cittadini. È fondamentale aumentare le campagne di informazione e educazione sulla salute, migliorando così la cultura sanitaria del Paese.

Gli organizzatori dell’evento hanno concluso che è essenziale promuovere un appropriato ampliamento dell’offerta di farmaci di automedicazione, per incentivare la responsabilità dei cittadini nelle decisioni legate alla loro salute, contribuendo in tal modo alla sostenibilità del sistema pubblico.