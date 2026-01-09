Farmaci contro obesità a Milano

Cesare Liberali, medico di famiglia a Gaggiano, ha un ambulatorio dove prescrive farmaci anti-diabete per dimagrire. Le prime a chiedergli di usare questi farmaci sono state le donne, ma ora anche gli uomini iniziano a farsi avanti. I farmaci in questione sono semaglutide e tirzepatide, che controllano la glicemia e riducono l’appetito.

Il medico ha prescritto questi farmaci a una settantina di pazienti con diabete, il cui costo è a carico del Servizio sanitario nazionale, e ad altri 40 per obesità o sovrappeso associato ad altre malattie, che devono pagare di tasca propria. I prezzi variano dai 230 ai 380 euro per semaglutide e dai 346 ai 623 euro per tirzepatide.

Il medico propone la cura ai pazienti che non sono riusciti a dimagrire con l’attività fisica e la dieta. La terapia non è la prima scelta, ma può essere un’opzione per chi soffre di obesità. I pazienti che hanno perso peso con questi farmaci hanno notato benefici nel respiro, nel sonno e nella vita sessuale.

Il medico sottolinea che l’obesità è una malattia cronica e che la cura deve essere continua per mantenere i risultati. Inoltre, il farmaco può essere usato anche per gli adolescenti e ha effetti positivi sul sistema sanitario, riducendo i costi per le protesi alle ginocchia e i giorni di assenza per il mal di schiena da eccesso di peso.