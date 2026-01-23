7.5 C
venerdì – 23 Gennaio 2026
Farmaci contro lupus eritematoso sistemico

Sono stati ottenuti risultati positivi per l’anifrolumab sottocute nel trattamento del lupus eritematoso sistemico. Il lupus eritematoso sistemico è una malattia autoimmune che può colpire diverse parti del corpo, inclusa la pelle, le articolazioni, i reni e il sistema nervoso. L’anifrolumab è un farmaco che agisce bloccando la produzione di proteine infiammatorie che contribuiscono allo sviluppo della malattia. I risultati positivi dell’anifrolumab sottocute rappresentano una possibile nuova opzione di trattamento per i pazienti con lupus eritematoso sistemico.

