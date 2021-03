Migliorare l’aderenza terapeutica e, di conseguenza, gli esiti clinici. Ma anche: aumentare l’uso consapevole e sicuro dei farmaci e veicolare contenuti educazionali. Sono solo alcuni degli obiettivi del foglietto illustrativo digitale, presentati nel progetto “My e-leaflet, l’evoluzione del foglietto illustrativo a misura di paziente”, realizzato dall’Associazione Farmaceutici dell’Industria (Afi). Che ha analizzato, appunto, le problematiche associate al cosiddetto bugiardino cartaceo ed identificato le nuove tecnologie digitali che possono offrire una maggior accessibilità e fruibilità delle informazioni sui farmaci. In modo da realizzare uno strumento complementare. Il progetto ha prodotto un documento di consensus, nel quale vengono definiti i contenuti, la forma e le finalità del foglietto illustrativo digitale (e-FI).

Identificare le criticità e delineare i principi chiave

Già nel 2019 l’Afi aveva accolto con interesse l’invito della Commissione Europea e dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) per la digitalizzazione del foglietto illustrativo, partecipando alla consultazione pubblica di Ema sulla definizione dei “principi chiave” per l’utilizzo delle informazioni sui medicinali in formato digitale. Nel corso del 2020 l’associazione ha coinvolto i principali interlocutori della sanità italiana, tra cui numerose associazioni di pazienti, operatori sanitari e professionisti, per discutere sul bisogno di informazione riguardo ai farmaci avvertito dai pazienti. Con obiettivi molteplici: da una parte quello di individuare i bisogni di informazione sui farmaci, dall’altra di comprendere quali miglioramenti e integrazioni si possano fare nel prossimo futuro.

L’indagine online

Il progetto ha voluto comprendere anche l’orientamento dei cittadini e il loro parere sul foglietto illustrativo cartaceo: tramite un sondaggio promosso dall’Afi sui social media, che ha coinvolto circa 2mila italiani, è emerso che l’89% crede che i foglietti illustrativi debbano essere ulteriormente migliorati sia nella parte grafica (46%) sia in termini di comprensibilità e fruibilità (38%). Inoltre, l’80% degli intervistati ha mostrato interesse all’integrazione di un foglio illustrativo digitale, tramite un sito web o un’app. Dal confronto dei principali interlocutori, dall’analisi del principi chiave pubblicati dall’Ema e dallo studio dei perimetri normativi e tecnologici finora disponibili, il gruppo di lavoro ha quindi condiviso, in un documento di consensus, un punto di partenza per definire quali contenuti, informazioni e caratteristiche del foglio illustrativo digitale, da affiancare a quello cartaceo, sono avvertite come necessarie, prioritarie e utili, e come queste dovrebbero essere meglio organizzate.

I punti deboli del bugiardino cartaceo

I problemi principali identificati nel cartaceo sono stati la leggibilità, ossia la dimensione dei caratteri ridotta, l’interlinea stretta e la lunghezza del foglietto illustrativo. E, dall’altra parte, la comprensibilità, ovvero la presenza di eccessivi tecnicismi e complessita? del linguaggio utilizzato, mancanza di risalto per le avvertenze principali, scarsa chiarezza sui rischi e sugli effetti indesiderati che generano confusione e aumentano il rischio di compromettere il corretto uso del farmaco.

I vantaggi del bugiardino digitale

Secondo quanto riportato nel documento di consensus, il foglio illustrativo digitale è idoneo a superare le criticità riconosciute intrinseche del cartaceo in termini di leggibilità e accessibilità. Per quanto riguarda la prima, il formato digitale infatti consente una maggior leggibilità perché permettere la scelta dei font, dei colori e della dimensione dei caratteri; la possibilita? di trovare facilmente le sezioni desiderate o di cercare specifiche informazioni, anche attraverso la ricerca per parole chiave; la possibilita? di inserire schemi, infografiche, immagini, contenuti audio o video di supporto autorizzati o altri materiali interattivi senza limiti di formato o dimensioni per illustrare i concetti espressi; e, infine, la possibilita? di associare al foglietto illustrativo un glossario per la spiegazione dei termini meno comuni o piu? tecnici.

Per quanto riguarda l’accessibilità, invece, il formato digitale permette di implementare strumenti per facilitare l’accesso alle informazioni da parte di tutti i pazienti, compresi quelli con disabilita?, attraverso l’aggiornamento tempestivo delle informazioni, l’accesso alle informazioni anche in mancanza della disponibilita? della confezione del medicinale o del foglio cartaceo, sistemi di audio-lettura dei contenuti (Text To Speech) e contenuti accessibili tramite tastiera e, infine, linguaggio e articolazione dei contenuti per facilitare la comprensione a persone con deficit cognitivo. Ma non solo: il formato digitale potrà anche offrire molte altre funzionalità aggiuntive. Tra queste, per esempio, un sistema di allerta sull’aggiornamento delle informazioni, l’inserimento di sezioni chiave, lo sviluppo di nuovi servizi e app che permettano la gestione e l’aderenza della terapia e un armadietto digitale personale dei farmaci, non concepibili per il formato cartaceo.