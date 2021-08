Non se ne andrà. Di certo non nel breve termine, di sicuro non ovunque. Potremmo, nel migliore dei casi, cercare di tenerlo a bada con ripetute ed estese vaccinazioni di massa. Ma il coronavirus non scomparirà. Se nessuno a oggi è in grado di fare previsioni affidabili su quello che ci aspetta per il prossimo futuro sull’evoluzione di Sars-CoV 2, è opinione condivisa che nella lotta al virus debbano entrare anche gli antivirali, farmaci finora sconosciuti o quasi nelle fila delle armi messe in campo contro la pandemia.

La loro assenza non sorprende gli addetti ai lavori: perché mettere a punto un antivirale è complicato, persino di più di quanto non lo sia sviluppare un vaccino, sotto alcuni aspetti. Tanto che di vaccini ne abbiamo diversi ormai – e il problema è più di forniture che non di efficacia – di antivirali appena uno, il remdesivir, e finora ha mostrato di essere tutt’altro che decisivo nella lotta al Covid-19.

Fare un antivirale è difficile, per motivi diversi. Questione di biologia sì, ma non solo. Lo sviluppo, i test farmacologici e tossicologici cui deve essere sottoposta una molecola, richiedono anni ed enormi investimenti, su cui in pochi sono pronti a scommettere, specialmente nei confronti di infezioni acute come quella da Sars-CoV 2.

Eppure è un investimento che dovrebbe valere la pena fare, perché se nulla dovesse essere pronto in tempo per combattere Covid-19, di virus ce ne sono e ce ne saranno molti altri. E la vera scommessa sulla ricerca di antivirali oggi è di essere più preparati all’arrivo della prossima pandemia, racconta Luca Guidotti, vicedirettore scientifico dell’Irccs Ospedale San Raffaele, dove guida l’unico laboratorio italiano ad alta biosicurezza per animali per la ricerca sul coronavirus e lo sviluppo di antivirali. Ovvero di farmaci che, per definizione, hanno come bersaglio il virus stesso, e che mirano a inibirne la replicazione. Ed è proprio questa una delle ragioni per cui è così difficile farne: “Il virus, essendo incapace di replicarsi autonomamente, sfrutta la cellula per farlo: molti dei target che potrebbero essere presi di mira colpirebbero così anche le nostre cellule”, spiega Guidotti.

“Uccidere i virus è semplice. La parte difficile è mantenere vive le cellule”, scrivevano lapidarie Christine Carson e Rachel Roper, esperte di virus e microrganismi, sulle pagine di The Conversation intervenendo sul tema.

“Il vantaggio però è che una molecola potrebbe funzionare contro più virus, come Mers, Sars-CoV 2 o comunque si chiamerà il prossimo coronavirus”, riprende Guidotti. Perché se è vero che identificare il punto in cui colpire senza far male anche alle cellule è complicato, alcuni di questi target, soprattutto all’interno di alcune famiglie di virus, si somigliano: “Un target per Sars-CoV 2 potrebbe essere una qualsiasi delle sue 29 proteine, ma in primo luogo i ricercatori si sono concentrati sulla polimerasi e sulla proteasi”. Si tratta di due enzimi cruciali per la replicazione del patogeno che, non a caso, sono bersagli degli antivirali già approvati e di quelli in fase più avanzata di sviluppo oggi.

“Il remdesivir, l’unico antivirale approvato contro Covid-19, impedisce la replicazione dell’RNA del virus -, spiega l’esperto. Lo fa perché mima la struttura di uno dei mattoncini che costituisce il materiale genetico del virus, disturbando l’attività della RNA polimerasi virale. Ma non lo fa in maniera specifica: il farmaco è stato sviluppato negli scorsi anni pensando ad altri virus a RNA ed è stato testato contro Ebola e altri coronavirus”.

In principio fu Ebola

La storia del remdesivir riassume abbastanza bene il modo di procedere della ricerca sugli antivirali, centrata in gran parte sul riposizionamento di molecole esistenti. E scommettendo poi sul loro perfezionamento, in molecole di seconda, terza, quarta generazione. Perché lo sviluppo di un antivirale costa: tempo, anni, e soldi, milioni di euro di investimenti, senza nessuna garanzia di riuscita, va avanti Guidotti: “Così se un’azienda ha già un brevetto per una molecola, con uno struttura adeguata su cui lavorare, parte da questo”. Iniziando da una valutazione economica, certamente, ma non solo.

“Mettere a punto un antivirale, infatti, significa condurre una quantità enorme di test. Servono dati strutturali, soprattutto dei target che la molecola vuole colpire. E per avere questi dati servono analisi di cristallografia a raggi X, simulazioni in silico, sintesi e screening di migliaia di composti sulla base di queste informazioni strutturali, oltre che test di efficacia per capire se una molecola ha capacità antivirale, prima in vitro su molecole target ricombinanti, poi su colture cellulari e quindi nei modelli animali, con analisi di farmacocinetica e tossicità, sia nell’animale sano che in quello infettato”, spiega Guidotti, che nel laboratorio al San Raffaele si occupa proprio di questo. E aggiunge: “Tutto ciò è necessario solo nella fase iniziale del processo: una volta che si ha tra le mani un possibile candidato, si procede con ulteriori analisi tossicologiche, e al tempo stesso si lavora per mettere a punto la formulazione della molecola, compresa la scalabilità del processo di sintesi”.

Se tutto va bene, l’intero processo, prima ancora di sbarcare nella fase di sperimentazione clinica, prende circa tre-quattro anni.

Non sorprende dunque, che di fronte all’emergenza imposta dalla pandemia, la strada più battuta sia stata quella del riposizionamento di molecole già esistenti. Non lo ha fatto solo Gilead con il remdesivir, ma anche altre aziende stanno rilanciando la propria scommessa sugli antivirali nati per altri germi: Msd e Ridgeback Biotherapeutics, per esempio, stanno testando il molnupiravir, sviluppato per trattare l’influenza. Purtroppo, però, negli ultimi mesi abbiamo assistito anche al fallimento di alcuni tentativi di riposizionamento. I ricercatori hanno provato contro Covid-19 farmaci antiretrovirali usati contro l’Hiv – lopinavir/ritonavir o darunavir/ritonavir – con scarsi risultati però.

Ideale cercasi

A oggi solo remdesivir ha quindi trovato una sua utilità nella lotta a Sars-CoV 2, anche se parziale. I risultati degli studi clinici mostrano infatti un’efficacia limitata, velocizzando al più i miglioramenti dopo l’infezione, per esempio. E la stessa Organizzazione mondiale della sanità non ne raccomanda l’uso nei pazienti ospedalizzati.

“Il remdesivir è un antivirale da somministrare per via endovenosa, in una fase non precocissima, quando il paziente ha già bisogno di ossigenoterapia: questo riduce l’attività del farmaco stesso”, commenta Massimo Andreoni, ordinario di Malattie infettive della facoltà di Medicina e chirurgia all’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Che aggiunge: “Nelle fasi più avanzate del Covid-19, infatti, la malattia non è più legata al virus in sé, che ha fatto da detonatore, ma ha sviluppato una patogenesi su base infiammatoria, ed è quella che va bloccata”.

L’antivirale ideale, dunque, è un farmaco – possibilmente in pillola, così da rendere l’assunzione semplice, e auguratamente gestibile da casa – da assumere nelle primissime fasi dell’infezione. “Già ai primi sintomi della malattia – riprende Andreoni – o, addirittura, se avessimo a disposizione un farmaco pratico e senza tossicità appena si diventa positivi, senza attendere la comparsa dei segni”.

Il rischio, in questo caso, è quello di somministrare troppo farmaco o di farlo inutilmente, considerato che spesso quella da Sars-CoV 2 è un’infezione che rimane silente, negli asintomatici.

“Ma un antivirale funziona inibendo la replicazione del virus: il che, oltre a prevenire la progressione della malattia, riduce la capacità di propagazione del patogeno. Perciò se avessimo una pillola a bassissima tossicità potremmo pensare di usarla anche nell’ottica di bloccare la trasmissione della malattia”, spiega Andreoni, che non ha dubbi sul fatto che di farmaci così ne avremo un gran bisogno, almeno nel prossimo futuro: “Il coronavirus ormai si è adattato e continuerà a circolare nella popolazione ogni anno. Avere farmaci efficaci sarà fondamentale: la partita non è finita con i vaccini”.

L’esempio più concreto oggi è quello del Regno Unito che, dopo un prolungato lockdown e un’estesa campagna di vaccinazione, che hanno portato a piegare la curva della mortalità, ha appena lanciato la Covid-19 Antivirals Taskforce. L’obiettivo – ambizioso, per tutto quello che abbiamo raccontato – è quello di arrivare ad avere in mano dei farmaci già entro l’anno. Possibilmente in pillole, da prendere a casa, in seguito a esposizione al virus o dopo un test positivo, riferiscono dal dipartimento della salute britannico.

“Gli antivirali in compressa sono un altro strumento chiave della risposta (al Covid-19, nda)”, ha commentato Patrick Vallance, consigliere scientifico capo del governo britannico, al lancio del progetto: “Potrebbero aiutare a proteggere coloro che non lo sono o che non possono accedere ai vaccini. E potrebbero anche essere un altro livello di difesa di fronte alla minaccia di nuove varianti”. A cui aggiungere il vantaggio, precisa Guidotti, di prodotti che non hanno bisogno di catena del freddo, facili da produrre industrialmente, specialmente rispetto ai vaccini.

La scommessa delle aziende

A scommettere sui tempi però è (ovviamente) anche la stessa Big Pharma. L’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, in un’intervista alla Cnbc ha dichiarato che se tutto andrà per il verso giusto, una pillola antivirale contro il virus potrebbe arrivare già entro l’anno.

L’azienda, infatti, ha in fase di studio anche due antivirali. Bloccano entrambi la proteasi del virus – un enzima necessario alla replicazione – ma uno prevede di essere somministrato per via orale, ed è per questo che Bourla ne ha parlato come un “game changer”. Anche il target identificato fa ben sperare, a detta dell’azienda, perché sembrerebbe poco suscettibile a mutazioni e si presta a essere combinato con altri antivirali. Se Pfizer vincerà la scommessa, come già fatto con i vaccini, è ancora presto per dirlo: la molecola in questione, la PF-07321332, è appena entrata nelle fasi iniziali di sperimentazione clinica.

Sotto l’ombrello di sostanze con attività antivirale però potremmo annoverare anche una classe di molecole a sé stanti, aggiunge Andreoni. Perché, anche se di fatto non mirano a colpire il virus (e i suoi componenti) quando è dentro la cellula, gli impediscono di entrare, e quindi di potersi riprodurre, agendo come antivirali. Sono gli anticorpi monoclonali, molecole la cui attività si svolge prima che il patogeno si annidi dentro la cellula ospite, di fatto prendendola in ostaggio.

Gli anticorpi monoclonali disponibili in Italia sono quattro e si prendono a coppia, c’è bisogno cioè di un cocktail per ottenere il miglior risultato: bamlanivimab-etesevimab (Eli-Lilly) e casirivimab-imdevimab (Regeneron/Roche).

A oggi i pazienti italiani a cui sono stati somministrati sono qualche migliaio: pochi, anche considerando i limiti imposti dall’indicazione per cui sono stati resi disponibili, cioè solo pazienti ad alto rischio in cui l’infezione non si sia manifestata da più di qualche giorno.

A impedirne un uso più capillare molto probabilmente è la loro difficile gestione: sono farmaci che si devono somministrare in ospedale attraverso infusione. Qualcosa però potrebbe cambiare anche nel campo dei monoclonali: sono in corso sperimentazioni per utilizzare anche questi stessi monoclonali sottocute invece che per endovena.

Il mix casirivimab-imdevimab, per esempio, aiuta a prevenire la malattia in soggetti esposti al virus (come i familiari di soggetti positivi) e riduce la gravità dei sintomi anche se somministrato sottocute.

È poi in fase di studio anche per somministrazione intramuscolo (e non solo endovena) l’anticorpo monoclonale sotrovimab (anche noto come Vir-7831) sviluppato da Gsk and Vir Biotechnology e diretto, come gli altri, contro la proteina spike del coronavirus.

L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha appena avviato una “rolling review”, ovvero una procedura di revisione dei dati sul farmaco velocizzata, esaminandoli man mano che vengono prodotti, parallelamente a una revisione che possa fornire supporto ai governi europei prima della sua eventuale approvazione. I dati preliminari derivanti dallo studio Comet-Ice suggeriscono, infatti, un’efficacia elevata nel ridurre il rischio di ospedalizzazione e morte in pazienti con Covid-19 ad alto rischio.

Parlando di antivirali in senso stretto però, realisticamente, da quello che attualmente bolle in pentola non dovremmo aspettarci degli antivirali perfetti, ammette Guidotti; almeno non nel breve termine. I primi che arriveranno, se non quest’anno il prossimo, saranno probabilmente antivirali non eccezionali.

Una prima generazione di partenza, su cui lavorare affinandone via via l’efficacia. “Il processo di messa a punto di un un antivirale procede per tentativi ed errori, ci si muove dal first in class per arrivare, attraverso le generazioni successive, al best in class: un farmaco che magari non è arrivato per primo ma che si rivela il migliore nel campo”, commenta l’esperto. E il panorama è popolato di candidati: “Al momento esistono circa 240 composti in fase di sviluppo, soprattutto preclinico, contro Sars-CoV 2”, racconta Andreoni.

Non solo Covid

D’altronde, che serva tentare e affinare, e ancora raffinare le armi, lo dimostrano anche i casi degli antivirali più di successo mai sviluppati nella storia della medicina, sebbene per patologie completamente diverse, l’epatite C e l’Hiv, come conclude Andreoni: “In entrambi i casi parliamo di una ricerca ormai trentennale che è riuscita a produrre medicine sempre più efficaci e tollerabili”.

Dopo la scoperta del virus ci sono voluti anni per arrivare a delle terapie che, però, erano largamente imperfette. Invece, annota il virologo: “Oggi contro l’epatite C abbiamo farmaci in grado di debellare il virus nel 98% dei casi nel giro di 12 settimane, e contro l’Hiv siamo arrivati a mettere a punto formulazioni di antivirali che riducono la trasmissione dell’agente infettivo e che possono essere assunti solo una volta ogni due mesi. Che è una grande conquista: fino a pochi anni fa i pazienti dovevano prendere decine di pillole giornaliere”.

Pertanto, gli antivirali che verranno, se verranno, anche contro Covid-19 non saranno probabilmente che i primi, da ottimizzare per trovarsi (più) pronti alla prossima pandemia.

Abbiamo trovato un nuovo target

Un antivirale è qualcosa che funziona essenzialmente mettendo il bastone tra le ruote al virus. Può farlo in diversi modi, e il migliore è quello di colpire – con sicurezza ed efficacia – bersagli e processi squisitamente virali, così da non danneggiare la cellula. Tra questi ne figura uno che riguarda il modo tutto speciale con cui i virus producono le loro proteine. Lo fanno sfruttando i macchinari cellulari, chiamati ribosomi.

Per capire come fanno, però, è necessario un piccolo passo indietro per spiegare come avviene la produzione di una proteina. La proteina altro non è che una sequenza di mattoncini (gli amminoacidi) che vengono legati insieme secondo delle istruzioni, a loro volta scritte sotto forma di sequenze di nucleotidi su una molecola di RNA (i nucleotidi a loro volta sono le unità che costituiscono l’RNA), che fa in sostanza da guida. Semplificando: i ribosomi si muovono su questa molecola di RNA, leggono i nucleotidi sotto forma di triplette (cioè tre a tre) e chiamano a raccolta gli amminoacidi corrispondenti, legandoli insieme (in linea di massima diverse triplette corrispondono a diversi amminoacidi), dando origine alle proteine. È un processo che gli scienziati chiamano “traduzione”, ed è l’evento clou della sintesi proteica.

Questo avviene per tutte le proteine del nostro corpo, e anche per quelle dei virus, con qualche variazione sul tema però. Alcuni virus infatti – e Sars-CoV 2 è tra questi – possono leggere in maniera alternativa la loro guida di RNA, semplicemente sfalsandone la lettura: cominciando a leggere prima (o dopo) le triplette di nucleotidi sull’RNA cambiano gli amminoacidi corrispondenti, e così le loro proteine e i loro livelli. In altre parole: l’RNA può essere tradotto usando un codice diverso, che dà origine di conseguenza a risultati (proteine) diversi a seconda di dove si cominci a leggere. Un fenomeno noto come frameshifting, tipicamente virale. E che potrebbe diventare per questo un altro punto dove mettere il bastone tra le ruote del virus, spiega oggi un team di ricercatori sparsi tra la Svizzera e l’Irlanda sulle pagine delle rivista Science.

Ma per immaginare un antivirale che colpisca questo meccanismo è necessario conoscere strutturalmente il target da colpire. E il target in questo caso è lo stesso processo di frameshifting, che appunto serve conoscere nel dettaglio. È in quest’ottica che gli scienziati hanno analizzato la struttura di un ribosoma alle prese con l’RNA virale di Sars-CoV 2 e testato il potenziale antivirale di alcuni composti.

Si tratta delle analisi tra le più preliminari che si fanno nella fase di sviluppo di un antivirale, ma potrebbero tornare utili, se non per questo coronavirus, per altri patogeni, come si augurano anche gli autori. Nel dettaglio i ricercatori hanno condotto analisi di criomicroscopia elettronica per avere un’idea di quello che accade quando il virus produce le sue proteine, scoprendo che l’RNA del virus adotta una particolare conformazione che da ultimo promuove il frameshifting. In questo modo, raccontano gli scienziati, sono riusciti ad avere una descrizione del processo che il virus può “sfruttare per controllare finemente la stechiometria delle proteine virali a diversi stadi di infezione”.

Ma se il virus può sfruttarlo a suo vantaggio, conoscerla serve anche a capire dove colpire. Partendo da questo gli scienziati hanno anche testato l’abilità di due composti noti per interferire con questo meccanismo, cercando di capire se potessero davvero agire come antivirali, bloccando la replicazione del virus. Lo hanno fatto testando i composti in vitro, su cellule di scimmie infettate e dimostrandone la loro attività antivirale. Si tratta, ribadiscono essi stessi, di poco più di una prova, ma che, scrivono: “Rappresenta un punto di partenza per attività di screening e mostra che il frameshifting è un possibile target farmacologico contro Sars-CoV 2”.

Ma non solo: come ha concluso Nenad Ban del Politecnico Federale di Zurigo, tra gli autori del lavoro, una delle strategie sarà anche quella di capire se esistono dei meccanismi cellulari capaci di inibire questo processi. Lo scopo? Prenderli come modello naturale per lo sviluppo di nuovi antivirali.

Arriva il disturbatore che si prende in pillola

Interferisce con il genoma del virus. E lo confonde. Promette di funzionare su malati meno gravi Il remdesivir è l’unico antivirale oggi approvato in emergenza contro Covid-19. Viene somministrato per endovena, a pazienti in fase avanzata di malattia, anche se non mancano i tentativi di studiarne sicurezza ed efficacia tramite somministrazione intranasale in fase precoce di malattia. Prevede invece formulazione orale il molnupirav. r sviluppato da Msd e Ridgeback Biotherapeutics, un antivirale simile per meccanismo di azione al remdesivir. Il molnupiravir (MK-4482/ EIDD-2801), infatti, interferisce con la replicazione del genoma del virus.

A far luce sul suo meccanismo d’azione, proprio di recente, è stato uno studio apparso sul Journal of Biological Chemistry, che ne ha confermato l’attività di disturbatore della replicazione virale. Nel dettaglio, il farmaco, ha spiegato Matthias Götte dell’Università di Alberta, in Canada, porta alla produzione di genomi virali “inutili e non vitali”, introducendo una miriade di errori. Un risultato rassicurante, come lo ha definito il ricercatore: “Perché saperlo conferma che esso colpisce l’RNA polimerasi, come avevamo ipotizzato, dunque il virus, e non la cellula”. Che è proprio lo scopo degli antivirali.

Il molnupiravir, tra i nuovi antivirali che non sono stati sviluppati in primo luogo appositamente contro il virus Sars-CoV 2, è quello in fase più avanzata di sviluppo. La molecola verrà testata nell’ultima fase di sperimentazione, ma solo su pazienti non ospedalizzati, in base ai risultati emersi dalle fasi più precoci di sperimentazione. “I ricercatori hanno valutato l’efficacia del trattamento in uno studio composto da due diversi bracci: uno andava a valutare gli effetti dell’antivirale su pazienti ricoverati e uno su pazienti non ospedalizzati”, commenta Annalisa Capuano, farmacologa clinica dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, che critica però lo stesso razionale della sperimentazione: “Se parliamo di ricoverati parliamo di pazienti già gravi, con sintomatologia e malattia più avanzata, mentre se vogliamo valutare l’efficacia di un antivirale deve essere utilizzato nelle primissime fasi, quando il virus inizia a replicarsi e prima che cominci a farlo a livello delle cellule polmonari: da lì infatti il virus si sposta all’albero vascolare creando disfunzione endoteliale e innescando un momento di grande criticità per il paziente”.

Tanto che – continua l’esperta – lo studio nei pazienti ospedalizzati non ha prodotto effetti benefici, diversamente da quanto osservato invece in quelli non ospedalizzati. Ecco perché l’azienda sta procedendo nella sperimentazione solo in questa seconda categoria con una somministrazione del farmaco che deve avvenire non oltre i 5 giorni dalla comparsa dei sintomi”.

Ma, ancorché più avanzato di altri, parlando di molnupiravir la farmacologa invita alla prudenza: “Altre molecole sono in fase di sviluppo clinico: finché non abbiamo dati di efficacia e tollerabilità è necessario essere cauti, anche alla luce dell’esperienza fatta con diversi farmaci sperimentati durante la prima fase pandemica, quando si è dato molto credito a molecole che poi si sono dimostrate deludenti”, conclude Capuano: “Pensiamo al tocilizumab, un inibitore di una delle molecole che prendono parte alla tempesta di citochine, l’interleuchina-6, rivelatosi poi inefficace in alcuni stadi della malattia come evidenziato da alcune sperimentazioni cliniche”.