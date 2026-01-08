1.3 C
Farmaci anti-obesità: sospensione aumenta peso

Farmaci anti-obesità: sospensione aumenta peso

Uno studio recente pubblicato sulla rivista British Medical Journal ha esaminato gli effetti della sospensione dei farmaci per la perdita di peso, in particolare semaglutide e tirzepatide, sui pazienti obesi. I ricercatori dell’Università di Oxford hanno analizzato 37 studi clinici e osservazionali che comprendevano i dati di 9341 partecipanti che avevano seguito il trattamento per una durata media di 39 settimane e che erano stati seguiti in media nelle successive 32 settimane.

I risultati dello studio hanno mostrato che la sospensione dei farmaci non solo porta a riguadagnare il peso perduto, ma anche a perdere i benefici metabolici guadagnati, come la riduzione del colesterolo, dei trigliceridi, della glicemia e della pressione arteriosa. Inoltre, il peso si riguadagna più velocemente rispetto a quando si segue una dieta ipocalorica con attività fisica.

Secondo lo studio, chi aveva sospeso i farmaci aveva guadagnato una media di 400 grammi ogni mese, proiettandosi a riguadagnare tutto il peso pre-trattamento entro 1,7 anni. Inoltre, si prevede che tutti i parametri di rischio cardiometabolico ritornino ai valori precedenti entro 1,4 anni dall’interruzione dei farmaci.

I medici ribadiscono che i farmaci da soli non sono sufficienti e che bisogna imparare a mangiare meglio e a muoversi. L’obesità è una malattia cronica recidivante e la terapia non può che essere continua. Bisogna quindi lavorare su un percorso specialistico di miglioramento dello stile di vita, che include dieta e attività fisica, e utilizzare i farmaci come un “aiuto” per cambiare il proprio rapporto con il cibo e il movimento.

