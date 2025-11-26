Farmaci anti-obesità: effetti negativi negli USA

Gli ormai diffusissimi farmaci anti-obesità agiscono provocando un senso di nausea che inibisce l’appetito. Tuttavia, per alcune persone, l’idea di dover rinunciare al gusto di mangiare anche durante le festività più attese dell’anno, come Natale o il giorno del Ringraziamento, non è accettabile. Così, alcuni hanno deciso di far slittare l’iniezione settimanale per godersi i propri piatti preferiti in libertà.

Il Wall Street Journal ha raccolto le testimonianze di diversi grandi obesi che hanno preferito rimandare la dose settimanale o modificare il menu. Ad esempio, Taryn Langer, che ha perso già 65 chili, non vuole rinunciare al “pane di peperoni” della cognata, mentre Jamie Steinberg, 51 anni, ex manager di ristoranti a San Diego dimagrito di 40 chili, toglierà dalla tavola grassi e zuccheri che i farmaci GLP-1 rendono sgradevoli.

I medici mettono però in guardia sul fai-da-te, visto che l’efficacia del farmaco diminuisce con il passare del tempo e allo stesso tempo si rischia poi un iperdosaggio. La dottoressa Ania Jastreboff, direttrice del centro di ricerca di Yale sull’obesità, ha chiarito che va bene ritardare di un giorno o due, a patto che poi se ne aspettino almeno altri tre per la dose successiva.

Tuttavia, il rischio più grande è di esagerare durante le feste e che una volta riscoperto il gusto di mangiare e in grande quantità, si abbandoni del tutto la terapia. La dottoressa Caroline Apovian, co-direttrice del centro per la cura dell’obesità all’ospedale femminile di Boston, ha ammonito i pazienti di fare attenzione e ricordare che la fame e l’ossessione del cibo torneranno.