Farmaceutica regina dell’export italiano

La farmaceutica è sempre più importante per l’export italiano. Le vendite all’estero del settore dovrebbero superare i 70 miliardi di euro a fine anno. Il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, ha comunicato che nonostante i dazi e le norme anticoncorrenziali dell’Unione europea, l’anno in corso è stato molto positivo per il settore, con una crescita dell’export del 30%.

Le aziende farmaceutiche italiane, che rappresentano l’11,5% della produzione industriale del Paese, hanno registrato un fatturato di 58,8 miliardi di euro grazie all’export nei primi dieci mesi dell’anno, con una crescita del 33,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Cattani ha anche segnalato che le norme europee, come la direttiva che ha ridotto la durata dei brevetti, mettono a rischio 100 miliardi di investimenti nel Vecchio Continente. In Italia, ciò potrebbe significare la perdita di 25-30 miliardi di euro nei prossimi dieci anni.