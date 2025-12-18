13 C
Roma
giovedì – 18 Dicembre 2025
Economia

Farmaceutica regina dell’export italiano

Da stranotizie
Farmaceutica regina dell’export italiano

La farmaceutica è sempre più importante per l’export italiano. Le vendite all’estero del settore dovrebbero superare i 70 miliardi di euro a fine anno. Il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, ha comunicato che nonostante i dazi e le norme anticoncorrenziali dell’Unione europea, l’anno in corso è stato molto positivo per il settore, con una crescita dell’export del 30%.

Le aziende farmaceutiche italiane, che rappresentano l’11,5% della produzione industriale del Paese, hanno registrato un fatturato di 58,8 miliardi di euro grazie all’export nei primi dieci mesi dell’anno, con una crescita del 33,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Cattani ha anche segnalato che le norme europee, come la direttiva che ha ridotto la durata dei brevetti, mettono a rischio 100 miliardi di investimenti nel Vecchio Continente. In Italia, ciò potrebbe significare la perdita di 25-30 miliardi di euro nei prossimi dieci anni.

Articolo precedente
Tennis, sogni e ribellione
Articolo successivo
Nuovo bar a Gosaldo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.