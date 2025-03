Farmaceutica: Luppi (Msd), ‘L’Italia come guida per il futuro dell’Europa’

L’innovazione e la prevenzione sono fondamentali per il futuro della salute in Europa, con l’Italia pronta a guidare questo cambiamento. Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, ha sottolineato l’importanza di valorizzare questi due aspetti come strumenti di crescita economica e sociale durante l’evento “Inventing for Life Health Summit – Investing for Life: la salute conta!” tenutosi a Roma. Questo evento, organizzato da Msd Italia, ha raggiunto la sua settima edizione e evidenzia l’impegno del governo italiano verso una salute più sostenibile e innovativa per il futuro. La promozione della prevenzione e dell’innovazione rappresenta non solo un’opportunità per il miglioramento della salute pubblica, ma anche un catalizzatore per lo sviluppo economico, posizionando l’Italia come un leader in Europa in questi ambiti. Il summit ha riunito esperti e stakeholder del settore per discutere strategie e opportunità, puntando a un sistema sanitario che integri la tecnologia e iniziative preventive, con l’obiettivo di garantire un benessere duraturo per la popolazione.