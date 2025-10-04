Farinetti presenta “La regola del silenzio” a Sanremo

Venerdì 10 ottobre, Oscar Farinetti presenterà il suo nuovo romanzo “La regola del silenzio” al Teatro Ariston di Sanremo. L’evento avrà inizio alle 10 e coinvolgerà anche gli studenti delle scuole superiori della zona, grazie al supporto del Liceo Cassini e della sua band. Sarà presente anche la redazione del Liceo Cassini Magazine.

Farinetti sarà in dialogo con Giulio Gavino, responsabile della redazione Sanremo-Imperia de La Stampa, e Walter Vacchino del Teatro Ariston. Questo confronto è atteso come un momento ricco di spunti e stimoli per tutti i partecipanti. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Il romanzo racconta la storia di Ugo Giramondi, un bambino che, dopo la morte del nonno, perde la capacità di parlare fluente, pur mantenendo una mente vivace. Il suo silenzio, inizialmente considerato un handicap, diventa invece una forza, permettendogli di osservare dettagli che gli altri trascurano. Questo lo fa diventare un punto di riferimento per un gruppo di amici, legati in un’amicizia profonda.

Nel suo esordio nella narrativa, Farinetti esplora temi come amicizia, ambizione e amore. Il racconto si svolge in tre atti – giovinezza, processo e carcere – e si legge come un thriller, offrendo anche una riflessione sul coraggio e sulla determinazione necessari per realizzare un sogno. Al centro c’è un protagonista capace di trasformare la nostalgia in energia per costruire un futuro nuovo.

Oscar Farinetti, imprenditore noto per aver fondato Eataly e avviato il progetto Green Pea, ha pubblicato numerosi libri che mescolano racconti e riflessioni.