Farina Ania: Investimenti massicci e debito pubblico condiviso per affrontare le sfide europee

In Europa vi è un’imponente esigenza di investimenti, stimata al 2% del Pil europeo secondo il rapporto Draghi. La presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina, ha evidenziato l’importanza di completare la transizione digitale, la decarbonizzazione e di investire anche nelle infrastrutture. Inoltre, ha sottolineato che gli italiani dovrebbero cercare di risparmiare per contribuire alle loro pensioni. Un tema centrale discusso durante il dibattito alla 56esima giornata del credito a Roma è la necessità di un debito pubblico comune per finanziare progetti condivisi. Farina ha enfatizzato che è cruciale ottenere un’alleanza di risorse pubbliche e private per rendere gli investimenti più efficaci e per massimizzare l’uso di tali risorse.

Le compagnie assicurative, che gestiscono complessivamente 9.500 miliardi di euro di investimenti, di cui 960 miliardi appartenenti a quelle italiane, possono svolgere un ruolo fondamentale in questo contesto. Tali fondi vengono investiti in titoli di Stato, obbligazioni, azioni e quote di fondi. Farina ha fatto appello affinché il risparmio venga orientato verso investimenti produttivi, evidenziando la necessità di affrontare anche il problema della “sottoassicurazione”. In Europa, il gap di copertura sui rischi sanitari, previdenziali, informatici e catastrofali è stimato in 3.000 miliardi di dollari.

Per agevolare l’incontro tra risparmio e investimenti, l’Ania propone di considerare l’uso della leva fiscale e di rivedere alcune normative, in particolare quelle legate alla direttiva Solvency II. Questo approccio potrebbe dare un impulso significativo agli investimenti e contribuire a soddisfare le necessità economiche e sociali dell’Europa, specialmente in un momento di transizione e trasformazione tecnologica come quello attuale.

In sintesi, la questione del finanziamento attraverso il debito pubblico comune, l’importanza di ottimizzare l’uso delle risorse e la necessità di un’adeguata assicurazione rappresentano temi cruciali per il futuro economico dell’Europa. Solo attraverso una sinergia tra pubblico e privato e un utilizzo strategico del risparmio si possono affrontare le sfide della modernità e garantire una crescita sostenibile.