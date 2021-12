Farida Kant ha interpretato Alessandra Celentano allo Snatch Game di Drag Race Italia. Un personaggio probabilmente non scelto a caso, dato che la drag queen pugliese ha conosciuto la professoressa di danza quando nel 2009/2010 ha partecipato come ballerino ad Amici di Maria De Filippi.

Quella appena citata è stata una classe molto importante: oltre Farida (Riccardo Occhilupo) c’erano anche Emma Marrone, Stefano De Martino, Loredana Errore, Enrico Nigiotti, Elena D’Amario e Pierdavide Carone.

Riccardo Occhilupo ad Amici è stato poche settimane, ma poco dopo ha partecipato ad un evento in una nota realtà LGBT di Firenze insieme proprio ad Alessandra Celentano.

Farida Kant di Drag Race Italia ha partecipato ad Amici con Emma Marrone https://t.co/KInaMygr6a #Amici21 #DragRaceItalia — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 17, 2021

Farida Kant, l’evento insieme ad Alessandra Celentano

“Amici è stata un’esperienza positiva e bellissima, peccato che sia finita così presto. Sono stato catapultato in quel mondo, un ambiente così strano, sembrava un’altra realtà. Chi inviterei a cena fra i miei ex professori di Amici? Ovviamente Alessandra Celentano!”, ha dichiarato nel dicembre del 2009. A domanda diretta “è così cattiva come sembra?“, il ballerino ha risposto: “è molto severa ma è giusta perché la danza è questo, è rigidità. […] Se rifarei un altro reality? Mi basta Amici“.

Alessandra Celentano, ospite del medesimo evento, ha aggiunto: “Io non sono cattiva, sono severa: è diverso. Mi disegnano cattiva“.

Ecco il video del 2009 con Alessandra Celentano ed un giovanissimo Riccardo Occhilupo