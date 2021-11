Farida Kant di Drag Race Italia ha un passato da ballerino nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Era il 2010 quando Farida Kant, al secolo Riccardo Occhilupo, entrò ad Amici nella stessa classe di Emma Marrone, Stefano De Martino, Loredana Errore, Enrico Nigiotti, Elena D’Amario e Pierdavide Carone. La sua partecipazione fu relativamente breve e non conquistò mai il serale. Nonostante l’appoggio di tutta la commissione (Alessandra Celentano compresa!) Riccardo Occhilupo perse la sfida con lo sfidante Antonio Siscia e fu costretto a tornare a casa.

A dieci anni di distanza ci riprova in un altro reality, questa volta en travestì. Riuscirà Riccardo Occhilupo nei panni di Farida Kant a conquistare la corona di Drag Race Italia?

Frequenta anche corsi di danza moderna con tecnica jazz e di danza afro-contemporanea. Nel febbraio 2006 vince la borsa di studio per il CAP della Teatro Greco Dance Company. Nel marzo 2006 vince il premio Futuro talento al Concorso Nazionale di Danza di Salerno. Da settembre 2006 ottiene una Borsa di Studio nella Scuola del Balletto di Toscana e nel 2007 entra a far parte della Compagnia Giovanile Junior Balletto di Toscana“

”Riccardo Occhilupo è nato a Maglie il 1 novembre del 1987. Terzogenito, dopo due sorelle, Alessandra e Carmen, in famiglia è stato sempre coccolato ed amato per la solarità, la vivacità e la dolcezza che lo hanno sempre caratterizzato. E’ un ragazzo giocherellone, aperto al dialogo e ama piacere ed è molto emotivo. La passione per la danza è comparsa quando aveva appena tre anni. Studia danza con continuità dal 2001 seguendo i corsi accademici di danza classica con la M° Lia Preite, Senior Teacher della Russian Ballet Society di Edinburgo, presso la scuola Danza&Ricerca di Acquaruca del Capo (LE), sostenendo annualmente gli esami della stessa Russian Ballet Society di Edinburgo.

Una dancing queen praticamente.

Intervistata da Vogue, Farida ha confessato:

“Ho sempre saputo di esserlo, di avere qualcosa di speciale. Da piccolo, a 9 anni, facevo degli show di nascosto dai miei genitori ispirandomi alle mie cantanti preferite. Davanti allo specchio dell’armadio improvvisavo con parrucche di fortuna costituite da stelle filanti spillate sul tulle dei confetti delle bomboniere e indossando una gonnellina nera a balze di mia sorella. Ricordo bene la paura di essere scoperto dalla mia famiglia, ma era un bisogno troppo forte da soddisfare, non riuscivo a reprimerlo. Ho visto la mia prima drag queen a 19 anni in un locale nel Salento ed è stato un sogno a occhi aperti. In quel momento mi sono immedesimato in lei e ho capito che quello che avevo nascosto fino ad allora poteva concretizzarsi. Era la voglia di intrattenere, di protagonismo, ti interpretare le donne dello spettacolo. Così, nel 2013 nasce Farida “La Kant” e si impossessa del palco del Muccassassina”.