Farida Kant di Drag Race Italia, come già sappiamo, nel 2010 ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi.

Un’esperienza che ha condiviso con numerosi allievi diventati poi molto famosi, come Emma Marrone, Stefano De Martino, Loredana Errore, Enrico Nigiotti, Elena D’Amario e Pierdavide Carone. La sua partecipazione però fu relativamente breve e non conquistò mai il serale, nonostante l’appoggio di Alessandra Celentano. Uscì durante un pomeridiano perdendo una sfida diretta contro il ballerino Antonio Siscia.

Qualche mese dopo l’eliminazione, ospite ad un evento, Farida Kant commentò così l’esperienza nella scuola più famosa d’Italia:

Recentemente però in diretta su Instagram l’ha definita “non il mio periodo migliore”, ma quando NEG Zone l’ha intervistata, la drag queen ha preferito non dare ulteriori dettagli.

A domanda diretta: “Hai un passato ad Amici, ma in una diretta hai detto che non è stato il tuo periodo migliore, come mai?“, Farida Kant ha risposto: “Lo scoprirete quando uscirà il mio libro“.

“Non l’ho sentita, non direttamente, ma a quanto pare la mia imitazione l’ha divertita. […] Il mio scopo [a Drag Race Italia, ndr] era quello di arrivare in finale per mostrare al mondo le mie capacità di artista in grado di interpretare personaggi e stili completamente diversi. Le runway per me non erano solo l’occasione per mostrare dei begli abiti, ma l’opportunità di portare il pubblico in mondi fantastici, passando dalla dolcezza e l’ ingenuità di un Arlecchino color confetto a una sposa colpevole assetata di vita”.