Farida Kant prima di prendere parte al cast della prima edizione di Drag Race Italia ha bazzicato la tv più volte, sempre su Canale 5.

Nel 2010 ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi entrando nella scuola come ballerino e condividendo i banchi con alunni come Emma Marrone e Stefano De Martino. Un decennio dopo invece, nel 2020, ha partecipato ad un altro programma di Queen Mary, Tu Si Que Vales, conquistando i sì da parte di tutti i giudici. Questa nuova avventura l’ha condivisa con altre drag queen sue amiche, nel dettaglio La Petite Noire, LawLight e Nehellenia, danzando una coreografia sulle note di Christina Aguilera.

In pochi però ricordano che Farida Kant è stata in tv anche nel 2019, più precisamente a Ciao Darwin, nella celebre puntata Family Day vs Gay Pride. Ovviamente Farida ha fatto parte della seconda squadra ed è intervenuta durante il dibattito.

“Mi chiamo Farida Kant, sono una drag queen, sono un artista, sono un costumista, sono un ballerino, sono un make up artist, sono una stylist, vengo da Roma ed ho 31 anni. Non sono un pappagallo [dice in risposta ad uno del Family Day che così l’aveva appellata, ndr] sono un fenicottero. Questa è arte ed io faccio spettacolo per le persone che mi pagano. E quelle persone che mi pagano siete voi ragazzi”.

Il video è stato mostrato dalla stessa Farida durante una diretta su Instagram, commentando: “Questo era Ciao Darwin, io sono sempre umile e modesta come avete capito“.

Farida Kant a Ciao Darwin, il video del 2019

TIPO VESTITO DA FENICOTTERO DEL GAY PRIDE “Le persone che mi pagano e mi danno i soldi per lavorare, ricordate, siete voi” TUTTA LA STIMA DEL MONDO. VOGLIO CHE TI DIANO UN OSCAR #CiaoDarwin — Charly (@charlhoran) March 22, 2019