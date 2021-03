Fariba nonostante siano passate circa due settimane dall’inizio de L’Isola dei Famosi è sempre perfettamente truccata ad ogni diretta e molti si sono chiesti perché.

Dietro il trucco di Fariba non c’è però nessun suo incantesimo (e neanche un mascara portato di contrabbando) ma un semplicissimo trucco semipermanente, come riportato da FanPage.

“[…] La mamma di Giulia Salemi è perfettamente truccata e il dettaglio è non poco insolito. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non ha portato di nascosto matita nera e mascara, semplicemente si è servita di alcuni trattamenti estetici semipermanenti e waterproof. […] Come fa ad avere gli occhi contornati da una precisissima linea di eye-liner? La soluzione è semplice: pare che abbia puntato tutto sull’eyeliner semipermanente, un trattamento che incornicia lo sguardo, rendendolo intenso e ammaliante. È perfetto per chi ha poco tempo per truccarsi ma ha un tempo limitato, visto che col passare del tempo tende a sbiadire quasi del tutto. Fariba avrà messo in conto questa possibilità oppure è convinta di non durare a lungo lontana dagli agli della normale quotidianità?”.