Fariba Tehrani ha un carattere divisivo e se su L’Isola dei Famosi a molti non piace (e per questo la mettono fissa in nomination) a casa la sua personalità ha conquistato un bel po’ di simpatie, dato che supera ogni televoto con una grande percentuale.

Fra le sue fan anche due vippone dell’ultima edizione del Grande Fratello di Alfonso Signorini, Stefania Orlando e Dayane Mello, che – intervistate a Casa Chi – hanno parlato della bene della mamma di Giulia Salemi.

“A me Fariba piace è una donna che crea molte dinamiche e riesce a mantenere la sua educazione nonostante venga in qualche modo maltrattata dal gruppo” – ha dichiarato Stefania Orlando, che ha poi aggiunto – “Io ho visto persone come Valentina Persia che le fanno il verso e le dicono ‘stai zitta’ o Paul Gascoigne che durante le nomination fa un gesto brutto nei suoi confronti. Nonostante l’aggressività degli altri Fariba ha sempre mantenuto la sua educazione ed io per questo la premierei”.

Dello stesso parere anche Dayane Mello:

“Fariba è una donna libera come lo sono io folle e con un cuore immenso, è molto riservata e molto sensibile. Nella sua follia ha un grande cuore. Ha dimostrato di essere una donna vera ed a me piacciono le persone vere, non mi piacciono quelle che vanno nella onda del personaggio”.

Ad oggi Fariba Tehrani è (di nuovo) al televoto, questa volta contro Vera Gemma: riuscirà a restare in gara anche questa volta?

Fariba Tehrani: anche Marco Maddaloni fa il tifo per lei

Il judoka è stato una settimana in compagnia di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo e in una serie di storie ha raccontato del suo rapporto con la madre della Salemi.