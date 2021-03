Fariba Tehrani ha rischiato di esser squalificata da L’Isola dei Famosi a 48 ore dal suo sbarco per aver infranto il regolamento. Ieri, infatti, la mamma di Giulia Salemi – con la complicità di Ubaldo Lanza – ha usato un suo assorbente per accendere il fuoco.

Fra i cavilli del contratto de L’Isola dei Famosi, infatti, ci sarebbe la clausola che vieterebbe ai naufraghi l’accensione del fuoco con oggetti non presenti sulla spiaggia, come fogli di carta (dei vari comunicati), assorbenti o carta igienica.

Per questo motivo oggi su Parasite Island è arrivato il comunicato con tanto di ultimatum degli autori: o fuoco spento o espulsione definitiva.

“Cari naufraghi di Parasite Island avete acceso il fuoco con un assorbente, materiale che non esiste in natura, per questo motivo dovete assolutamente spegnerlo. Pena l’espulsione definitiva da L’Isola dei Famosi”.