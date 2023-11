Fariba e la reazione alle voci sulla rottura tra Giulia e Pierpaolo

Nei mesi scorsi Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno ammesso di aver attraversato un periodo di crisi, che poi però è rientrata. I due infatti hanno tranquillizzato i fan, rivelando di essere tornati più uniti di prima. Lunedì sera però Fabrizio Corona su Dillinger ha sganciato l’indiscrezione sulla presunta rottura dei Prelemi. Ma come avrà reagito Fariba Tehrani?

Fariba Tehrani e la reazione alla notizia data da Corona.

La mamma di Giulia Salemi su Twitter ha messo dei like abbastanza chiari. Il primo ad un giornalista che ha scritto: “Ho visto Giulia e Paolo al concerto di Annalisa e tutto mi sembravano tranne che una coppia in crisi“. Poi ad una fan che ha assicurato: “Li abbiamo visti insieme e non è vero che si sono lasciati“. L’ultimo like sul social di Elon Musk è arrivato per un articolo di Isa e Chia in cui viene smentito il rumor di Corona: “La coppia si è quindi mostrata insieme solo pochi giorni fa felice e affiatata, smentendo così ogni rumor circa la loro fantomatica rottura. Stando così le cose, la notizia data da Corona potrebbe essere bollata come un’altra fake news“.

Fariba ha poi messo dei mi piace anche su Instagram, tutti a commenti che bollavano come fake news quella lanciata dall’ex re dei paparazzi: “Non è vero nulla“. “Stanno ancora insieme e la notizia è più che falsa“. “Non sa più che dire, ma loro due sono più forti che mai e si amano molto“.

