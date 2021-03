Fariba e Akash si erano sentiti prima di partire per L’Isola dei Famosi nonostante – teoricamente – lui non avrebbe dovuto sapere della partecipazione di lei?

I due ieri sera si sono incontrati a Parasite Island e lei gli ha ricordato un dettaglio che hanno in comune…

“Prima di decidere parliamo prima, poi decidi” – ha esordito Fariba cercando di convincere Akash a restare su Parasite Island – “Walter Nudo è arrivato dopo, lo hanno eliminato subito ed ha vinto! Qua io mi prenderò cura di te, lo sai che abbiamo lo stesso pensiero di Osho, tutte queste cose. Faremo meditazione insieme! Abbiamo riso e cocco! Ci sono anche le mandorle. Devi passare tre giorni qua, non vuoi condividere tre giorni con me? Ti farò un massaggio se resti! Tu sei un uomo, sei forte!”.

Fariba, il messaggio inviato ad Akash su Instagram

Ovviamente niente sfugge al popolo del web che segue i reality show e pare proprio che Fariba Tehrani, in tempi non sospetti, abbia contattato Akash Kumar privatamente su Instagram: “Skhash” – ha scritto su Instagram Fariba rinominando Akash – “Leggi il mio messaggio in direct”.

Cosa si saranno detti i due su Instagram in data 28 febbraio 2021? Akash sapeva della partecipazione di Fariba a L’Isola dei Famosi? In quel periodo entrambi avevano già firmato il contratto.