Fargetta e il Nuovo Amore con Bacini

Dopo la separazione dal DJ Mario Fargetta, con cui ha condiviso venti anni di vita e ha avuto due figli, Federica Panicucci ha trovato un nuovo amore con l’imprenditore Marco Bacini. Nel 2016, la Panicucci ha iniziato una relazione con Bacini, descrivendolo come “il mio per sempre” e un compagno speciale che le offre supporto e felicità. Sebbene abbiano progettato di sposarsi nel 2020, il matrimonio è stato rinviato a causa della pandemia di Covid-19 e non hanno ancora fissato una nuova data.

Federica Panicucci è una figura nota della televisione italiana, attualmente conducenti il Concerto di Natale su Canale 5, un evento annuale che ospita artisti di grande rilievo. La carriera di Federica è ben nota, mentre la sua vita privata è più riservata. Ha vissuto una lunga relazione con Fargetta, durata dal 1995 al 2015, durante la quale è nata la loro figlia Sofia nel 2005 e il figlio Mattia nel 2007. Nonostante la separazione, la coppia ha sempre messo il benessere dei figli al primo posto, mantenendo un buon rapporto.

Nel settembre scorso, durante un episodio di Mattino 5, si è discusso della possibilità di un matrimonio segreto tra Federica e Marco, il che ha scatenato curiosità tra i giornalisti. Tuttavia, la presentatrice ha preferito non commentare ulteriormente la questione.

Nel 2018, Federica ha avuto un momento di tensione con il suo collega Francesco Vecchi durante una diretta di Mattino Cinque. Un incidente, trasmesso da Striscia la Notizia, ha mostrato una lite tra i due, portando Federica a scusarsi pubblicamente con Vecchi. Ha ammesso di essere stata molto arrabbiata e ha richiesto scusa sia a lui che al pubblico, affermando che la comunicazione è fondamentale quando si commettono errori. Vecchi ha accettato le scuse, sottolineando che situazioni del genere possono accadere in televisione in diretta.

Queste dinamiche personali e professionali rendono Federica Panicucci una figura affascinante nel panorama televisivo italiano, in equilibrio tra la sua carriera e la sua vita privata.