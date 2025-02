Farfa, il borgo dell’abbazia nascosto tra le colline della Sabina

Farfa è una frazione di Fara in Sabina, in provincia di Rieti, nota per l’Abbazia di Farfa, un monastero benedettino di grande rilevanza storica e culturale. Fondata nel VI secolo, l’abbazia è diventata un importante centro religioso e ha ottenuto lo status di abbazia imperiale. Oggi è ancora abitata da monaci benedettini, che vivono in un ambiente di serenità. La visita inizia dal chiostro, con eleganti arcate e un giardino interno tranquillo. La chiesa, dedicata a Santa Maria, presenta affreschi del XVII secolo e un organo barocco. La biblioteca dell’abbazia è un tesoro di manoscritti medievali e testi miniati.

Per chi ama la natura, le Gole del Farfa, situate nelle vicinanze, offrono sentieri per escursioni e la possibilità di nuotare nelle acque cristalline del fiume Farfa, che scorre tra vegetazione e rocce calcaree.

Un altro punto d’interesse è il Museo dell’Olio a Castelnuovo di Farfa, che presenta la storia e la produzione dell’olio extravergine d’oliva della Sabina, con esperienze di degustazione e approfondimenti sulla coltivazione degli ulivi.

Per arrivare a Farfa, l’auto è il mezzo più comodo, percorrendo l’A1 fino a Fiano Romano e poi la SS4 Salaria. In alternativa, si può utilizzare il treno dalla linea FL1 fino a Fara Sabina-Montelibretti, ma sarà necessario continuare in taxi o autobus, che operano con frequenza limitata. L’auto risulta quindi la scelta più pratica per visitare il borgo e i suoi environs.