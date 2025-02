Fares Bouzidi, amico di Ramy Elgaml, accusa i carabinieri: la reazione furiosa di Salvini

Fares Bouzidi, amico di Ramy Elgaml, ha denunciato quattro carabinieri del nucleo radiomobile coinvolti nell’inseguimento che ha portato alla morte di Ramy il 24 novembre 2024, nel quartiere Corvetto di Milano. Le accuse comprendono falso ideologico e, per un carabiniere, lesioni gravi. Bouzidi era alla guida dello scooter inseguito dai carabinieri e sostiene di essere stato speronato, fornendo prove dalle telecamere di sorveglianza e denunciando un atto pubblico falsificato nel rapporto dell’episodio. Dei quattro carabinieri denunciati, tre sono accusati esclusivamente di falso ideologico, mentre il quarto, quello alla guida dell’auto che ha speronato il motorino, è accusato di lesioni personali.

L’agenzia di stampa Agi ha riportato la notizia. La reazione del ministro Matteo Salvini è stata immediata e ferma: ha pubblicato sui social un commento in difesa dei carabinieri, esprimendo il suo sostegno con frasi come “Senza vergogna. Onore ai carabinieri”, ribadendo il concetto che perseguire i carabinieri per il loro operato non sia un passo utile.

In aggiunta, Bouzidi è stato a sua volta denunciato e messo sotto processo per resistenza a pubblico ufficiale in relazione all’incidente. La controversia ha sollevato intense discussioni riguardo le responsabilità della polizia e il comportamento degli agenti durante il tragico evento, mettendo in evidenza la tensione tra forze dell’ordine e comunità civile. La questione resta delicata e continua a destare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità.