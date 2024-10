farebbe qualsiasi cosa per del cibo

Un video virale su Instagram ha conquistato il cuore degli utenti grazie a un cagnolino, chiamato Bobinsky, che finge di essere malato per ricevere cibo e dolcetti dai passanti. Con un’interpretazione da vero attore, il cucciolo simula una zampetta ferita, alzando la zampa anteriore e guardando tristemente le persone che camminano per strada. Questa strategia astuta si svolge in Avenida Coronel Antônio Paulino da Costa, una zona ricca di bar e chioschi che vendono dolci.

Il video, condiviso dall’utente Railson Machado Pinto (@railsonmachado2912), ha riscosso milioni di visualizzazioni. Gli spettatori non possono fare a meno di essere colpiti dalla performance del cagnolino, che si piega sulle zampe anteriori come se fosse ferito, ma torna a camminare normalmente non appena riceve un dolcetto. Questo comportamento ha suscitato sorrisi e stupore, rendendo Bobinsky una celebrità dei social.

La sorella della proprietaria di Bobinsky ha svelato il trucco del cagnolino mentre passeggiava per la via. Si è accorta della sua stravagante messa in scena e ha raccontato come Bobinsky si allontani di nascosto di casa per recitare la parte del cucciolo sofferente. La sua abilità nel coinvolgere gli umani e nel suscitare empatia è innegabile, trasformandolo in un vero e proprio intrattenitore.

Le immagini che mostrano questo comportamento astuto hanno colpito moltissimo gli utenti, facendo ridere e commuovere chiunque le guardi. La viralità del video evidenzia come gli animali domestici possano essere dei veri e propri artisti, capaci di suscitare emozioni forti nel pubblico.

In sintesi, il video di Bobinsky, il cagnolino che finge di essere malato per ottenere del cibo, non solo ha intrattenuto milioni di persone, ma ha anche dimostrato come gli animali possano avere personalità incredibili e strategie sorprendenti per relazionarsi con gli esseri umani. La sua storia ha messo in luce il legame speciale che può esistere tra gli animali domestici e le persone, rivelando il modo in cui anche un semplice gesto può portare gioia e sorrisi.