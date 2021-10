“Sviluppare giochi hyper-casual significa essere continuamente alla ricerca di una meccanica di gioco nuova, un’ambientazione o tematica ancora non sfruttata, cercando l’ispirazione fra le tendenze del momento e la vita di tutti i giorni”: così ci ha detto David Vignoni, amministratore delegato e co-fondatore di Midnite, studio indipendente di Cesena che progetta e sviluppa videogiochi per smartphone.

Fondata nel 2020 da David e Julien Vignoni, la storia di Midnite inizia già nel 2015, quando David lavorava come consulente a Londra e Julien in uno studio di ingegneria edile in Svizzera. Il primo gioco, Numberful, suscitò grande interesse nel pubblico grazie alla promozione ricevuta da Apple e Google che lo misero in evidenza nei loro store: “L’idea per Numberful, gioco nel quale si devono trovare sequenze numeriche, ci è stata fornita da un amico in comune conosciuto a Londra. Aveva preparato anche un prototipo, ma giocandoci non ci divertivamo e decidemmo di modificarlo radicalmente. Così è nato il titolo, un gioco semplice per una sfida impegnativa, creare una sequenza di numeri all’interno di una griglia, la cui somma deve corrispondere al numero del livello”.

L’esperienza positiva di Numberful convinse i fratelli Vignoni a mollare tutto e tornare in Italia per dedicarsi allo sviluppo di videogiochi a tempo pieno. Il grande successo arriva però 3 anni dopo con Slices, pubblicato dall’editore turco Good Job Games, gioco che a oggi conta oltre 60 milioni di installazioni: “Dal 2018 è cambiato un po’ tutto, sono cambiati i giochi hyper-casual, gli attori principali del mercato, gli stessi giocatori e ovviamente anche Midnite”, ci ha spiegato Vignoni.

La sede di Midnite

La storia

La forza dei (non tanto) piccoli

Il grande successo di Ketchapp e Voodoo, sviluppatori ed editori di titoli hyper-casual, ha fatto crescere esponenzialmente il numero di nuovi publisher e di conseguenza di studi e nuovi giochi disponibili. Il mercato ha iniziato a saturarsi e le persone ad assuefarsi a questa tipologia di giochi, ma l’hyper-casual non si è estinto, anzi si è evoluto adottando sempre più un modello denominato hybrid-casual. Genere di giochi, principalmente per dispositivi mobili, che combinano la semplicità di approccio dei titoli hyper-casual a caratteristiche più evolute come aggiornamenti basati su carte, sistemi di equipaggiamento avanzati o caratteristiche sociali. Oggi la difficoltà maggiore è rappresentata dal trovare l’idea giusta alla base del gioco, “Non c’è una formula magica, una ricetta da seguire che garantisca un risultato positivo. A volte idee che sembrano perfette sulla carta producono risultati disastrosi nei test – è il ragionamento di Vignoni – E poi, quando meno te l’aspetti, un gioco che pensavi mediocre fa quella Cpi (costo per installazione, ndr), che ti fa saltare dalla sedia”.

Il mercato dei videogiochi hyper-casual e hybrid-casual è molto veloce, gli studi che operano in questo settore provano molti titoli e solo alcuni arrivano al pubblico, ci ha spiegato ancora Vignoni: “Sviluppiamo quasi un centinaio tra prototipi e iterazioni l’anno. Di questi un 20% merita almeno una iterazione e uno a trimestre raggiunge la fase di soft-launch. I giochi in soft-launch possono arrivare o no alla pubblicazione, dipende da molti fattori. Con la squadra attuale di Midnite l’obiettivo è pubblicare almeno 4 giochi l’anno”.

I giochi hyper-casual hanno dinamiche molto diverse dai videogiochi pubblicati per computer e console. Il mercato è estremamente dinamico e occorre dare visibilità ai titoli: “Le campagne promozionali sono tutte di tipo digitale, all’interno di app, che possono essere anche altri giochi, oppure tramite social network come Facebook, TikTok e Instagram. Il formato preferito è quello video, in cui si mostrano spezzoni di gioco, situazioni divertenti o provocanti, in modo da stuzzicare la curiosità di chi guarda”.

Le campagne all’interno di altri giochi avvengono attraverso reti pubblicitarie specializzate, come Applovin e IronSource, società specializzate nello sviluppo di tecnologie per la monetizzazione e la distribuzione delle app per dispositivi mobili, ma anche Facebook e Google sono un’importante fonte di traffico per gli editori del settore.

La guida

Dall’Italia al resto del mondo

Midnite ha sede a Cesena, attualmente lo studio occupa un ufficio con 9 postazioni di cui solo 4 utilizzate con regolarità: “Il nostro team è internazionale e lavoriamo in remote-first, questo significa che tutta la comunicazione avviene attraverso strumenti online e in lingua inglese. In questo modo restiamo tutti allo stesso livello di partecipazione, senza distinzione fra chi si trova in ufficio e chi no e senza perdere in trasparenza o capacità produttiva”.

L’ultimo gioco di Midnite si intitola Get Lucky, pubblicato a settembre 2021 dalla francese Homa Games, sta riscuotendo grande successo negli Stati Uniti, dove ha raggiunto la prima posizione delle classifiche dei giochi gratuiti più scaricati di App Store e Google Play.