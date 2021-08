“Ho avuto un passato da produttore e dj, da cui ho ricevuto grandi soddisfazioni. Ma la mia vocazione di imprenditore ha avuto il sopravvento”: a parlare è Giacomo Greco, amministratore delegato di Jyamma Games, società milanese impegnata in un progetto molto ambizioso, lo sviluppo di un videogioco di genere Souls-like ambientato in Italia. Greco ha deciso di investire nel mondo gaming perché, oltre a essere un appassionato, ha visto nel settore una grande opportunità di business: “In Italia siamo ancora agli inizi, c’è molto spazio”. Così nel 2018 ha deciso di iscriversi al corso di Game design alla Digital Bros Game Academy e, una volta concluso il suo percorso formativo, ha fondato Jyamma Games con 9 compagni di corso.

Dietro le quinte

Ci ha raccontato che “oggi siamo in 46 con un’età media di trent’anni e tra collaboratori 10 sono donne che ricoprono ruoli chiave, dalla direttrice marketing alle concept artist, dalla level designer alla 3D animator, pilastri fondamentali per lo sviluppo di un videogioco”. Considerando che l’ultimo censimento di Iidea, associazione di categoria, ha contato 1600 persone impiegate nel settore dello sviluppo dei videogiochi e che di questi professionisti il 3% del totale siano collaboratori di Jyamma Games, per Greco è una bella soddisfazione, visto che lo studio opera da soli due anni.

Jyamma Games inizia la sua attività producendo giochi hypercasual e casual per dispositivi mobili per poi impegnarsi nello sviluppo di un titolo AA+, ci ha spiegato Greco: “All’inizio eravamo in 10 a sviluppare giochi mobile, tutti freschi di diploma, dopo alcuni mesi sono entrate in squadra alcune figure senior, con maggiore esperienza. Abbiamo deciso di partire da questa tipologia di giochi perché nel 2018 il 51% dei ricavi dell’intera industria gaming proveniva dai dispositivi mobile e perché i tempi di sviluppo sono ridotti rispetto a quelli per computer e console”.

Dopo aver dato vita a 4 titoli e aver raggiunto oltre di 600mila download, il team ha pensato che i tempi fossero maturi per il grande passo: “Lo sviluppo di un progetto così importante come il nostro Galileo, un videogioco AA+ per computer e console, ha richiesto di strutturare un ampio gruppo di collaboratori con competenze specifiche come programmatori, game designer e artisti, e tra questi sono presenti alcuni talenti italiani cresciuti in realtà internazionali che si sono uniti a noi per dare vita al nostro progetto”. L’incremento più rilevante a livello occupazionale, Jyamma Games l’ha registrato negli ultimi 10 mesi, perché in piena pandemia lo studio è cresciuto di quattro volte.

I Souls-like sono un genere di videogiochi molto codificato, prodotti da studi come From Software la cui serie Dark Souls è vero oggetto di culto da parte dei fan. Jyamma Games si addentra in questo insidioso territorio con Project Galileo, ci ha raccontato ancora Greco: “Siamo partiti con lo sviluppo di un Souls-like perché siamo grandi appassionati del genere e perché negli ultimi anni ha riscontrato una forte crescita. Un Souls-like è la perfetta sintesi tra un gioco di azione e un gioco di ruolo in cui il gamer scopre passo dopo passo la storia e sfida vari boss, nemici solitamente difficili da sconfiggere al primo tentativo. La storia di un Souls-like non è mai banale, si scopre giocando e confrontandosi con la community e la narrazione del gioco è criptica”.

Lo studio ha deciso di sviluppare un Souls-like di livello AA+, con qualità elevata sia dal punto grafico sia contenutistico: “Siamo tra le pochissime software house indipendenti italiane che sono impegnate in un progetto di questa portata che può richiedere investimenti tra i 2 e i 20 milioni di euro. La produzione di AA+ è simile a quella di un colossal hollywoodiano e richiede tempi di lavorazione e budget importanti”.

In Project Galileo il giocatore si troverà immerso nelle bellezze culturali e paesaggistiche italiane e vivrà un’esperienza all’insegna della celebrazione del Bel Paese, ci ha detto sempre Greco: “Il nome Project Galileo è un project Id, ossia un titolo provvisorio. Lo abbiamo scelto perché per noi rappresenta uno dei simboli dell’italianità nel mondo ed è stato un personaggio chiave della rivoluzione scientifica. È un modo per creare appeal anche a livello internazionale”.

Jyamma Games punta molto sulla qualità: nei 7 mesi di ricerca e sviluppo hanno studiato l’Italia, la flora, la fauna, il folklore e quello che può rappresentare l’italianità, ma scevro di ogni possibile stereotipo.

Colloquio

Come si capisce, sviluppare un gioco AA+, per uno studio indipendente è oneroso, e in Italia può essere un’impresa titanica, perché occorre recuperare i fondi per finanziare il progetto: “Dall’inizio abbiamo creato una società solida con investitori privati che credono in noi e nel nostro modello di business – è ancora Greco a parlare – Project Galileo è certamente un progetto ambizioso che stiamo sviluppando con le migliori professionalità che ne assicurano un’alta qualità. Questo ci consente di fare una proposta di business di alto livello, e in quest’ottica parteciperemo a settembre al Tokyo Game Show per stringere ulteriori rapporti con i publisher dell’area Asia-Pacifico”.

Jyamma Games ha una tabella di marcia serrata, con tappe ben identificate e a fine anno dovrebbe essere pronta per presentare una demo per i publisher.