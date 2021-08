“A un certo punto della mia carriera di autore ho sentito la necessità di separare la creatività dalla produzione”, ci ha detto Massimo Guarini, amministratore delegato e creative director di Guarini Design, per spiegare la sua concept house.

Esaurita l’esperienza di Ovosonico, pluripremiato studio di sviluppo di cui è stato cofondatore e con il quale ha pubblicato Murasaki Baby e Last Day of June, videogioco nominato ai Bafta nel 2018, Guarini ha deciso di concentrarsi sulle idee, le storie e i soggetti, senza più occuparsi della parte produttiva, esattamente come già accade nel mondo del cinema e della televisione.

La storia

Guarini Design è appunto quella che si definisce concept house: “Una realtà che inventa nuove idee e nuovi soggetti, proprietà intellettuali, gestendole a livello creativo, del licensing dei diritti e fornendo, quando necessario, anche la direzione creativa”. Di fatto è una società di uno o più autori che lavorano sulle idee, normalmente organizzata in outsourcing, quindi non realizza internamente l’opera, ma si avvale di editori e studi di produzione esterni, come ci ha spiegato Guarini: “Questo vuol dire progettare senza il peso delle strutture, come un architetto che disegna e supervisiona per poi affidare i progetti alle imprese di costruzione. La concept house è una realtà creativa snella, una società dedicata all’ideazione di soggetti per videogiochi e non solo”.

Last Day of June, l’ultimo videogame di Ovosonico, è stato pensato, sviluppato, programmato tutto all’interno dello studio varesotto, ci ha ricordato Guarini: “Se lo dovessi fare oggi, porterei il soggetto, la storia e il game design all’attenzione di un publisher, che comprerebbe l’idea e la mia direzione creativa, non il prodotto finito, affidando lo sviluppo del gioco a uno studio di sua scelta”.

All’estero le concept house sono realtà consolidate, ci ha detto ancora Guarini: “Questo modello di business esiste anche in Italia, ma quasi esclusivamente nell’industria cinematografica e televisiva. Nell’industria dei videogiochi sta iniziando a essere riconosciuto e utilizzato anche da grossi publisher e studi di sviluppo, ma nel nostro Paese fatica ad attecchire per via dell’esiguo numero di editori e grandi studi di produzione che, di fatto, sono i principali clienti degli autori”.

Massimo Guarini

In questo momento Guarini Design è impegnata su due fronti: quello principale dei videogiochi e quello del cinema e della televisione. Nel mondo del gaming sta lavorando su un’idea originale con un importante publisher di cui Guarini non ha voluto rivelare il nome, mentre per cinema e tv ha sviluppato alcuni nuovi soggetti, attualmente rappresentati da Storied Media Group, uno degli Ip Broker più importanti di Hollywood, con sede a Santa Monica.

L’ultimo censimento Iidea ha tratteggiato una game industry italiana in grande fermento, e da veterano del settore, che ha anche lavorato per molti anni all’estero, Guarini crede che “sia inevitabile, anzi auspicabile, si arrivi anche in Italia a una fase di consolidamento dell’industria”.

Per lui una naturale evoluzione della game industry italiana prevede che studi di sviluppo di piccole dimensioni, in futuro, siano assorbiti da realtà finanziariamente solide: in questo modo aumenterebbe il peso specifico delle singole produzioni, concentrando lo sforzo finanziario su un numero ridotto di titoli, ma di maggiore qualità piuttosto che disperderlo in tanti videogiochi piccoli che faticano a essere notati sul mercato internazionale.