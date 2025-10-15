Fare politica a Courmayeur: presentata la nuova lista SiaAmo

A Courmayeur è stata presentata la lista “SiaAmo Courmayeur” guidata dal sindaco uscente Roberto Rota, affiancato dal vicesindaco Federico Perrin. La squadra è composta da 13 candidati: Lavinia Anna Maria Clara Brigada, Ida Maria Serena Carmina, Simone Casale Brunet, Stefano Cavaliere, Patrick D’Anello, Alessia Di Addario, Matteo Dooms, Alberto Motta, Nicole Passino, Massimo Rey, Mikaela Rey e Ehprem Truchet.

Le elezioni hanno visto un totale di 2176 elettori, di cui 1042 hanno partecipato al voto, corrispondente al 47,89% del corpo elettorale. Sono state registrate 155 schede bianche e 107 schede nulle. Roberto Rota ha ottenuto 780 voti, seguito da Ephrem Truchet con 181 voti e Ida Maria Serena Carmina con 163. Gli altri candidati hanno raccolto voti in numero inferiore, con Simone Casale Brunet a 162, Massimo Rey a 143 e Alessia Di Addario a 119.

Il Consiglio comunale di Courmayeur si è riunito il 14 ottobre 2025 per ufficializzare la composizione della Giunta comunale. Roberto Rota è stato confermato come sindaco e si occuperà di affari e rapporti istituzionali, così come delle società partecipate e dello sport. Federico Marco Perrin è stato nominato vicesindaco e gestirà il bilancio, le finanze e il patrimonio. Alessia Di Addario avrà responsabilità in cultura e politiche sociali, mentre Alberto Motta si occuperà di urbanistica e opere pubbliche. Ephrem Truchet gestirà l’ambiente e i trasporti, e Massimo Rey e Simone Casale Brunet ricopriranno i nuovi assessorati in viabilità e turismo.