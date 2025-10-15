18.8 C
Roma
mercoledì – 15 Ottobre 2025
Politica

Fare politica a Courmayeur: presentata la nuova lista SiaAmo

Da stranotizie
Fare politica a Courmayeur: presentata la nuova lista SiaAmo

A Courmayeur è stata presentata la lista “SiaAmo Courmayeur” guidata dal sindaco uscente Roberto Rota, affiancato dal vicesindaco Federico Perrin. La squadra è composta da 13 candidati: Lavinia Anna Maria Clara Brigada, Ida Maria Serena Carmina, Simone Casale Brunet, Stefano Cavaliere, Patrick D’Anello, Alessia Di Addario, Matteo Dooms, Alberto Motta, Nicole Passino, Massimo Rey, Mikaela Rey e Ehprem Truchet.

Le elezioni hanno visto un totale di 2176 elettori, di cui 1042 hanno partecipato al voto, corrispondente al 47,89% del corpo elettorale. Sono state registrate 155 schede bianche e 107 schede nulle. Roberto Rota ha ottenuto 780 voti, seguito da Ephrem Truchet con 181 voti e Ida Maria Serena Carmina con 163. Gli altri candidati hanno raccolto voti in numero inferiore, con Simone Casale Brunet a 162, Massimo Rey a 143 e Alessia Di Addario a 119.

Il Consiglio comunale di Courmayeur si è riunito il 14 ottobre 2025 per ufficializzare la composizione della Giunta comunale. Roberto Rota è stato confermato come sindaco e si occuperà di affari e rapporti istituzionali, così come delle società partecipate e dello sport. Federico Marco Perrin è stato nominato vicesindaco e gestirà il bilancio, le finanze e il patrimonio. Alessia Di Addario avrà responsabilità in cultura e politiche sociali, mentre Alberto Motta si occuperà di urbanistica e opere pubbliche. Ephrem Truchet gestirà l’ambiente e i trasporti, e Massimo Rey e Simone Casale Brunet ricopriranno i nuovi assessorati in viabilità e turismo.

Articolo precedente
Inter: turnover strategico tra Serie A e Champions League
Articolo successivo
Inflazione in Spagna: il tasso sale al 3% a settembre
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.