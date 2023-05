Fare i complimenti al cane, sì o no? La risposta giusta ce la dà la scienza

Tendiamo spesso a lodare e premiare i nostri amici a quattro zampe. Ma possiamo fare i complimenti al nostro cane? Ci risponde la scienza.

I cani sono da sempre considerati i migliori amici dell’uomo, in quanto sono vicini a quest’ultimo in ogni momento, felice o triste che sia. Inoltre i nostri amici a quattro zampe donano un amore incondizionato.

Noi, per ricambiarli, non facciamo altro che prenderci cura di loro e di lodarli e dirgli parole dolci durante il corso della loro vita. Ma possiamo fare i complimenti al nostro cane? Fido ci capisce? Scopriamo insieme cosa dice la scienza a riguardo.

Fare i complimenti al cane: sì o no?

Vi siete mai chiesti se quando lodiamo i nostri amici a quattro zampe, soprattutto quando svolgono un’azione richiesta, questi comprendono ciò che diciamo?

Sappiamo, grazie a vari studi, che i nostri amici pelosi, pur non avendo la parola, capiscono ciò che diciamo. Possiamo facilmente notarlo quando addestriamo il nostro cane a determinati comandi. Ma i nostri amici a quattro zampe sanno distinguere un comando da un complimento?

Per rispondere a tale quesito è necessario capire come funziona il cervello di Fido nel momento in cui pronunciamo dolcemente la parola “Bravo!”.

Alcuni esperti ungheresi, grazie ad uno studio svoltosi nel 2016, hanno dimostrato che quando parliamo, i nostri amici pelosi elaborano prima il tono del nostro linguaggio (utilizzando la regione subcorticale del cervello) e successivamente le parole che diciamo (utilizzando la corteccia).

Per questo motivo il tono che utilizziamo per parlare con la nostra palla di pelo è molto importante, sia per far sentire Fido protetto sia per far sì che ci ascolti.

Ma tra le tante parole che la nostra palla di pelo comprende, come i comandi o alcuni oggetti, il nostro amico a quattro zampe comprende anche un complimento?

🐾 Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Secondo uno studio svolto nel 2020, dove veniva monitorata l’attività cerebrale di 13 cani che ascoltavano la registrazione di complimenti e parole dette a caso con toni neutri e toni di “lode”, i nostri amici a quattro zampe capiscono i nostri complimenti e reagiscono ad essi.

Per questo motivo spesso, quando facciamo dei complimenti ai nostri amici pelosi, questi ultimi tendono ad essere “eccitati” e a muovere la coda.

Non perdere tutti i video di 🐾 Amore a quattro zampe: li trovi su TIKTOK

Inoltre, secondo lo studio, i nostri amici a quattro zampe avevano una reazione anche quando ascoltavano il tono di voce e non solo le parole.