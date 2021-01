La settimana appena iniziata sarà caratterizzata non solo dalle ultime piogge e temporali, ma anche da venti gelidi che soffieranno su tutte le regioni a causa dell’avanzare dell’anticiclone. L’instabilità atmosferica interesserà principalmente Sicilia e Calabria. Il team de iLMeteo.it avvisa che oggi, lunedì, precipitazioni interesseranno la Sardegna e a carattere sparso il basso Tirreno e l’Appennino centrale. Da martedì soffieranno venti freddi di Maestrale via via più intensi che addosseranno le precipitazioni sulle coste settentrionali della Sicilia e sulla Calabria (specie tirrenica) con temporali e nevicate sopra i 1000 metri. Sul resto d’Italia la presenza anticiclonica garantirà giornate soleggiate. Le temperature subiranno un importante diminuzione nei valori notturni che scenderanno fino a -5/-6°C sulla Pianura Padana, valori sottozero anche al Centro come a Roma, Firenze e Perugia. Di giorno invece, grazie al maggior soleggiamento, i valori tenderanno temporaneamente a salire al Nord. Da venerdì 15 e soprattutto sabato 16 la scena meteorologica subirà un altro importante cambiamento. Cominceranno a soffiare venti via via più freddi provenienti dai Balcani e ancor prima dalla Siberia. Temperature in ulteriore e sensibile diminuzione su tutta Italia con valori sotto la media anche di 10°C.

