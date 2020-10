Non solo topi e comodini umani, la casa del Grande Fratello Vip pare ospiti anche un fantasma. Ieri pomeriggio Guenda Goria ha rivelato di aver visto una signora con un velo nero accanto ad Elisabetta Gregoraci: “Ho visualizzato una figura , una donna mora. Una signora affusolata“. La ragazza è sembrata seria e Maria Teresa Ruta ha detto che per sua figlia queste cose sono normali.

A questo punto serve l’intervento della squadra di Mistero al completo…



Guenda ha visto una figura accanto a loro a tavola (un fantasma in pratica) e lo dice come se niente fosse e MTR non batte ciglio e conferma che per Guenda é normale #gfvip

“Non stavo sognando era tutto reale. Siamo a Cinecittà lo sapete quante attrici sono passate qui da questi studi e che sono morte? Io non scherzo su queste cose, so quello che ho visto. Era una donna, uno spirito mi sono spaventata. Questa cose esistono ragazzi è la verità. Giuro non sto dicendo una cavolata su queste cose non si scherza. […] Mi sono svegliata di notte in cantina e ho visto questa signora. Ero sicura che era un’altra concorrente che stava davanti a me, poi ho capito che non era così”.