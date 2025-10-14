Fantasma in guerra: il coraggio di una guardia civile spagnola

“Fantasma in guerra”, diretto da Agustín Díaz Yanes, è stato presentato in anteprima al Festival di San Sebastián. Il film narra una storia di coraggio e sacrificio, ispirata alla più importante operazione segreta mai realizzata contro l’organizzazione terroristica ETA. Dopo la sua uscita nei cinema spagnoli, il film approda ora su Netflix, puntando a coinvolgere un pubblico internazionale con una narrazione intima e storica.

La protagonista, Amaia, è una giovane guardia civile che, negli anni ’90, viene infiltrata in ETA durante uno dei periodi più drammatici della Spagna democratica. Per oltre un decennio vive una vita doppia, immersa in un ambiente segnato dalla paura e dalla violenza, con l’obiettivo di scoprire i nascondigli delle armi e prevenire attentati. Nel film emergono identità rubate, segreti inconfessabili e relazioni impossibili, mentre Amaia affronta il costo emotivo dell’infiltrazione e la sua perdita di identità. La narrazione alterna la sua vicenda personale ai momenti più tragici della storia recente, toccando eventi come gli omicidi di Gregorio Ordóñez e Miguel Ángel Blanco e riportando alla luce l’Operazione Santuario del 2004.

Con rigore e sensibilità, il regista affronta la fusione tra realtà e finzione, evidenziando la tensione di un’epoca in cui la lotta al terrorismo aveva anche una dimensione morale e personale. Agustín Díaz Yanes rielabora diversi racconti di agenti infiltrati in un unico personaggio femminile, simbolo del sacrificio e della forza di chi ha combattuto il male dall’interno.

Il cast presenta Susana Abaitua, che offre una performance intensa nel ruolo di Amaia, affiancata da Raúl Arévalo, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Ariadna Gil e altri.

“Fantasma in guerra” debutterà su Netflix il 17 ottobre 2025, dopo essere stato proiettato nei cinema spagnoli.