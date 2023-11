Fantasma al Grande Fratello, Grecia piange di notte: “Mi ha abbracciata”

Non solo il falò di confronto tra Mirko, Greta e Perla, ieri notte al Grande Fratello per non farsi mancare nulla c’è stato anche l’arrivo di una presenza particolare, che a quanto pare ha deciso di interagire con Grecia Colmenares. Stando al racconto della regina delle telenovelas, un fantasma l’avrebbe abbracciata in cucina. Grecia è scoppiata a piangere ed è corsa in camera, dove c’era Mirko che si stava confidando con Vittorio. I due ragazzi si sono subito preoccupati, ma la Colmenares ha cercato di rassicurarli.

“No ragazzi tutto bene. Sto piangendo di felicità, piango perché sono contenta. No tranquilli nulla di grave sto piangendo per la felicità. Ho sentito che qualcosa mi abbracciava da dietro. Uno spirito? Io non lo so, ma questo ho sentito”.

Poi è arrivata Anita ed ha spiegato quello che è successo: “Io ho visto la scena. Eravamo in cucina, lei aveva il piatto in mano, si è girata di scatto e ha urlato ‘oh’. Poi è andata via! Per capire se la cosa era grave le ho detto ‘stanno mangiando il tuo panino torna’. Lei ha continuato ad andare via e ho capito che la cosa non era leggera e sono venuta qui in camera. Era uno spettro? Ti hanno abbracciata? Ecco perché, quindi era un fantasma. Ragazzi ha fatto una cosa stranissima. Io le ho detto subito ‘ma hai sentito uno spirito?’. La scena è stata strana“.

Non solo Temptation Island ed Ex On The Beach, ieri al GF c’è stato anche un po’ di…



Grecia dice di essere stata abbracciata da un fantasma e piange di felicità… ANITA : ” Stai piangendo per quanto è buono il panino ? ” ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️#grandefratello pic.twitter.com/Te1JJpMd9U — Willy Cannata (@WillyCannata) November 28, 2023

Fantasma del Grande Fratello: gli altri avvistamenti.

Grecia non è certo la prima gieffina ad aver avuto esperienze paranormali nella casa del GF. Tre anni fa Guenda Goria ha confessato di aver visto un’entità vicino ad Elisabetta Gregoraci: “Ragazzi c’era una donna vestita di nero accanto a lei. Era una signora magra e alta e stava lì ferma“. Anche Alessia Macari ha visto una cosa simile: “Non era un sogno l’ho vista davvero. Magari era un’attrice. Qui a Cinecittà ce ne sono state tante e molte non sono più vive quindi può essere. Credetemi non mento. All’inizio pensavo fosse una concorrente“. L’ultimo avvistamento è stato quello di Miriana Trevisan: “C’è un’entità qua ragazzi. Piacere spirito, adesso però devi andare in pace. Con chi parlo? Con lo spirito. Guardatelo, non lo vedete? L’avete visto? Lo vedi che è lì? Parlo con l’entità!”