FantaSanremo: musica e strategia

Hai già scelto la tua squadra nella Lega TicketOne?✨
Scrivi nei commenti quale artista non può mancare nella tua squadra del FantaSanremo!
🎤 Non vedi l’ora di vederlo esibirsi live? Ricordati di iscriverti al nostro Concorso per vincere fino a 400€ di Gift Voucher TicketOne per partecipare ai tuoi eventi preferiti!
Scopri tutti i dettagli e iscriviti al Concorso su:
Concorso “Gioca e Vinci con TicketOne!” valido dalle ore 12:00 del 07/01/26 alle ore 12:00 del 25/02/26, riservato agli iscritti FantaSanremo 2026 lega TicketOne. Estrazione finale entro il 31/03/26. Montepremi 11.400,00 euro (esclusa IVA art. 2 dpr 633/72). Regolamento su ticketoneconcorsofantasanremo.it