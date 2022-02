Fantasanremo, Fantasanremo, Fantasanremo… Quante volte guardando il Festival di Sanremo avete sentito pronunciare questa parola dai big in gara? Ve lo dico io: molte volte. Questo perché dire ad alta voce quella parola porta a chi ha scelto il big nel proprio schieramento un tot di punti.

Ma andiamo con ordine.

Da anni esiste un sito che si chiama per l’appunto FantaSanremo dove è possibile iscriversi gratuitamente ed “acquistare” prima dell’inizio della kermesse canora cinque big che sono in gara. Se questi cinque faranno determinate cose sul palco dell’Ariston conquistano dei punti. A fine Festival, quindi, verrà eletto l’utente vincitore che avrà ottenuto più punti grazie al proprio schieramento.

I punti sono vari ed eventuali. Alcuni esempi? Ringraziare l’orchestra fa accumulare 10 punti, battere il cinque ad Amadeus porta a casa 15 punti, dire “papalina” o “fantasanremo” sul palco portano rispettivamente 50 e 25 punti.

l’orchestra dopo aver scoperto che i ringraziamenti sono solo per il regolamento del fantasanremo #fantasanremo2022 #Sanremo2022 pic.twitter.com/DsY1sb86zq — ;martiᴴ 💐 (@sobrightstimes) February 2, 2022

Anche gli outfit scelti fanno conquistare punti. Il monocromo sono 10 punti, la fantasia floreale altri 10 punti e così via.. Ovviamente ci sono anche imprevisti più sostanziosi: se l’artista defeca sul palco porta a casa 50 punti, se muore durante la settimana sanremese sono 500 punti, se invece gli viene un infarto nel bel mezzo dell’esibizione e ci lascia le penne sono 1000 punti. Ci sono punti, ma anche malus. Se l’artista non scende le scale perde infatti cinque punti (per questo motivo ieri sera Iva Zanicchi, dopo essere entrata di lato, ha fatto due scalini).

Iva Zanicchi nelle storie Instagram: Ho fatto bene a metterla in squadra lo sapevo#Sanremo2022 #fantasanremo pic.twitter.com/Me1sVP3bFS — Festival di Sanremo💐 (fp) (@SanremoESC2022) January 31, 2022

FantaSanremo, il commento di Amadeus

Questa mattina durante la conferenza stampa, Amadeus ha così commentato i big che “fanno cose” pur di portare a casa punti.

“Fantasanremo sul palco? Mi piace. Mi piace anche rompere gli schemi, rendere tutto più easy. E se dietro le quinte da Morandi a Sangiovanni vogliono giocare, sul palco è bello che succedano”. Vero è che quest’anno si è rotto il diaframma anche tra ospiti e superospiti, che questo minor rigore fa piacere”.

Quando il fantasanremo ti sfugge di mano.

La faccia di Noemi ✈️ #Sanremo2022 pic.twitter.com/OeN2vrFiKt — Demischaos (@DemisChaos) February 2, 2022

La Top5

Ed alla luce di tutto ciò, ecco la classifica ufficiale delle prime serate: