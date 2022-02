Il FantaSanremo quest’anno ci è forse sfuggito un po’ di mano ed Emma che – inseguita da una volante dei Carabinieri – fa un video per conquistare 50 punti ne è forse una conferma. Fra “papalina”, “fantasanremo”, “ciao zia Mara” urlati sul palco e fiori a profusione, molti big in gara hanno aderito e si sono lasciati travolgere dal gioco. Dal giovanissimo Sangiovanni alla più grande Iva Zanicchi: il gioco ha contagiato tutti senza distinzione.

Emma inseguita da una volante dei Carabinieri riprende tutto per salire al Fantasanremo https://t.co/FcH9bwQ7mc #Sanremo2022 — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 4, 2022

10 big in gara, però, non hanno mai aderito ed hanno conquistato punti in maniera passiva (applausi del pubblico, posizionamento in classifica, ecc..). Fra loro troviamo Massimo Ranieri (che probabilmente neanche lo conosce), ma anche idoli dei giovanissimi come Rkomi ed Irama. Indifferente al FantaSanremo anche il tiktoker Matteo Romano, come le donne della musica leggera Elisa, Noemi e Giusy Ferreri. Infine non hanno accettato di giocare neanche Ana Mena, Fabrizio Moro ed ovviamente Giovanni Truppi.

FantaSanremo, la classifica aggiornata dopo la terza serata

Questa, invece, la classifica aggiornata ad oggi:

1) Emma – 235 punti

2) Highsnob e Hu – 225 punti

3) Sangiovanni – 210 punti

4) Michele Bravi – 200 punti

5) Aka7even – 195 punti

6) Ditonellapiaga e Rettore – 165 punti

7) Achille Lauro – 160 punti

8) Iva Zanicchi – 140 punti

9) Gianni Morandi / Mahmood e Blanco – 135 punti

10) Dargen D’Amico – 130 punti