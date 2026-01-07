FantaSanremo 2026: regolamento e quotazioni

7.9 C
Le iscrizioni per il FantaSanremo sono aperte. Ogni partecipante può creare la propria squadra schierando una formazione di 5 titolari e 2 riserve. Gli artisti schierati come titolari porteranno punti relativi a bonus e malus, mentre gli artisti schierati come riserve potranno guadagnare o perdere punti solo ed esclusivamente grazie ai bonus e malus extra.

Le quotazioni dei 30 big in gara sono espresse in “Baudi”, la moneta di scambio del FantaSanremo. Tra gli artisti in gara ci sono Fedez e Masini con “Male necessario” a 17 baudi, Tommaso Paradiso con “I romantici” a 17 baudi, Arisa con “Magica favola” a 16 baudi, Ermal Meta con “Stella stellina” a 16 baudi e Dargen D’Amico con “Ai Ai” a 16 baudi.

Sono previsti vari bonus e malus, tra cui il premio della critica Mia Martini e il premio della Sala Stampa Lucio Dalla, che valgono 30 punti ciascuno. Ci sono anche bonus ad personam, come ad esempio Arisa che consiglia antidolorifici a Carlo Conti, che vale 10 punti, e bonus serali, come indossare occhiali da sole o un cappello, che valgono 5 punti ciascuno. Inoltre, ci sono bonus per le esibizioni, come il twerking o l’ombelico in bella vista, che valgono 5 punti ciascuno.

