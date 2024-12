FANTASANREMO 2025: Il Gioco Fantasy del FESTIVAL DI SANREMO Ritorna!

Torna il FantaSanremo 2025, il gioco fantasy collegato al Festival di Sanremo. Le fantaquotazioni vedono al vertice Achille Lauro, Elodie e Giorgia con 18 baudi, seguiti da Fedez, Olly e i Coma_Cose con 17 baudi. In fondo alla classifica si trovano Emis Killa, Joan Thiele, Lucio Corsi, Marcella Bella, Modà e Sarah Toscano, tutti a 12 baudi.

I giocatori possono iscriversi a partire dal 27 dicembre 2024 e ciascuno ha a disposizione 100 “Baudi” per acquistare 5 artisti del Festival, creando la propria squadra. Questa può essere iscritta in una Lega ufficiale, come quella di TicketOne, o in leghe private con amici. Il punteggio del gioco dipende da un sistema di “bonus” e “malus” attribuiti ai cantanti durante il Festival, consultabili sul sito ufficiale del FantaSanremo. Quest’anno c’è una novità: oltre ai 5 artisti, si possono scegliere 2 artisti di riserva per modificare la squadra durante il Festival.

In concomitanza con il Festival, riparte anche il concorso “Gioca e Vinci con TicketOne!” valido dal 27 dicembre 2024 al 12 febbraio 2025. I premi in palio salgono a 180, con possibilità di vincere voucher TicketOne fino a 400€. Per partecipare, è necessario iscrivere la propria squadra nella Lega TicketOne e registrarsi sul sito ticketoneconcorsofantasanremo.it, utilizzando lo stesso indirizzo email per il FantaSanremo. Tutti i partecipanti con la stessa email che si sono iscritti al FantaSanremo e al concorso parteciperanno all’estrazione finale dei premi, programmata per il 28 febbraio 2025, indipendentemente dai risultati della loro squadra.

I premi consistono in 1 Gift Voucher da 400 euro, 4 da 250 euro, 25 da 100 euro e 150 da 50 euro, validi per 12 mesi dalla consegna. Il FantaSanremo 2025 si preannuncia un evento entusiasmante, non solo per il Festival ma anche per l’opportunità di vincere premi significativi.