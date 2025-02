FantaSanremo 2025, bonus e malus della seconda serata: la diretta

Seconda serata del festival di Sanremo, con nuove opportunità per i partecipanti del FantaSanremo di guadagnare o perdere punti. Si esibiranno 15 artisti: Rocco Hunt apre la serata e Willie Peyote la chiude, assicurandosi entrambi 10 punti. Sul palco dell’Ariston saliranno anche Elodie, Lucio Corsi, The Kolors, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi e Rose Villain. La serata, condotta da Carlo Conti, si prevede terminerà attorno all’1.15, seguita dal DopoFestival di Alessandro Cattelan, dove i cantanti potranno continuare a guadagnare punti.

Dopo la prima serata, la classifica del FantaSanremo è guidata da Lucio Corsi con 90 punti, seguito da Brunori Sas con 85 punti e Bresh al terzo posto con 75 punti. Le esibizioni saranno fondamentali per influenzare la classifica, tanto per i concorrenti quanto per gli appassionati del gioco, che dovranno seguire attentamente le performance per ottimizzare i loro punteggi. La formula del festival continua a generare un forte coinvolgimento tra i fan della musica e del gioco, arricchendo l’atmosfera di competitività e divertimento. Con artisti di diverse generazioni e stili, la musica sanremese si conferma un’importante vetrina per il panorama musicale italiano.