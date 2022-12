FantaSanremo 2023 con TicketOne: come partecipare al concorso

Il concorso di TicketOne in collaborazione con FantaSanremo 2023: in palio 126 voucher per concerti.

La mania per il FantaSanremo nel 2023 può diventare anche remunerativa. E non solo per chi lo ha creato. Sono tanti gli sponsor che si sono interessati al gioco più caldo dell’anno, e tra questi anche TicketOne. La società del gruppo CTS Eventim, leader nella vendita di biglietti per eventi musicali e sportivi nel nostro paese, ha annunciato in queste ore una partnership con la FIF (Federazione Italiana FantaSanremo), indicendo un concorso che mette in palio ben 126 voucher per concerti.

Come partecipare al concorso TicketOne per FantaSanremo 2023

Il concorso è ovviamente indirizzato a tutti gli appassionati di musica che hanno voglia di mettersi in gioco con il fantagame del momento. In palio, ci sono ben 126 voucher per concerti, per un valore totale di 7750 euro spendibili per la gran parte degli eventi disponibili sul sito TicketOne.it.

Concerto

Per poter partecipare basta collegarsi al sito ticketoneconcorsofantasanremo.it e registrarsi gratuitamente, fornendo i dati richiesti e utilizzando lo stesso indirizzo e-mail usato per l’iscrizione a FantaSanremo 2023. L’estrazione dei voucher è prevista entro e non oltre il 28 febbraio 2023, a poco più di due settimane dalla fine della kermesse.

I voucher in palio avranno validità di 12 mesi dalla consegna e un valore unitario differente: uno da 250 euro, 25 da 100 euro, 100 da 50 euro. Il regolamento completo è disponibile sul sito che abbiamo già precedentemente menzionato.

Come giocare al FantaSanremo

L’iscrizione delle squadre è possibile fino alle ore 15 del 7 febbraio 2023, giorno in cui il Festival prenderà il via. Il regolamento è semplice: ogni giocatore dovrà creare con 100 Baudi a disposizione una squadra composta da cinque artisti di Sanremo.

I cantanti scelti riceveranno dei punteggi (bonus e malus) al termine di ogni serata. La somma totale dei punteggi decreterà il vincitore della gara dei singoli e anche delle squadre, che possono iscriversi a delle leghe, come quella TicketOne, o anche giocando in solitaria.