Non sarebbe Natale senza Fantaghirò e anche questa volta Mediaset riproporrà la storica fiaba della principessa guerriera. Se nel 2019 abbiamo rivisto la storia di Romualdo, Tarabas, Fantaghirò e la Strega Nera al mattino alle 8, questa volta i vertici del biscione hanno pensato ad un orario più difficile per la saga anni 90.

Fantaghirò 1: nella notte tra il 23 e il 24 alle 3:30

Fantaghirò 2: nella notte tra il 24 e il 25 alle 4:00

Fantaghirò 3: nella notte tra il 25 e il 26 alle 3:40

Fantaghirò 4: nella notte tra il 26 e il 27 alle 2:30

Fantaghirò 5: nella notte tra il 27 e il 28 alle 2:10

Lamberto Bava ha anche parlato dei retroscena sul sesto capitolo di Fantaghirò, mai realizzato, ma tanto chiacchierato. Mediaset aveva preso in considerazione l’idea di produrlo, ma la cosa non è andata in porto. Personalmente risolvo il problema evitando ogni volta di rivedere Fantaghirò 5 e fermandomi così al 4.

“In realtà mi hanno anche scritto 20 pagine perché volevamo fare il sesto. Posso dirvi che era anche molto bello. A Mediaset erano cambiati tutti e l’hanno preso in considerazione, poi non so, forse avevano paura e non è andato in porto. Devo dire però che ogni Natale rimandano i vecchi film. Diciamo però che un Fantaghirò 6 non farebbe dispiacere a nessuno”.

I fan di Fantaghirò si lamentano (giustamente) della programmazione.

A dir poco indignato per la programmazione di #Fantaghirò solo in orario notturni.

SONO: pic.twitter.com/k2mvDCiUYJ — Davi De (@davided81) December 20, 2020

O perché non fanno Fantaghiró in prima serata e non in quattordicesima?? — _aschenbach_ (@stefen_dacri) December 20, 2020