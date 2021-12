Che Natale sarebbe senza Fantaghirò? Ormai la principessa guerriera, Romualdo, Tarabas, la Strega Bianca e quella Nera sono i simboli televisivi natalizi per eccellenza. Quest’anno la favola di Lamberto Bava compie 30 anni, ma non ci saranno grandi celebrazioni. Mediaset infatti si limiterà a mandare in onda Fantaghirò il 25 e il 26 dicembre alle 2:00 di notte.

In piazza per Fantaghirò!! pic.twitter.com/Tjtb4wQCvE — Valutazione Uropsicologica 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🤜 (@Un_certo_FP) December 16, 2021

Fantaghirò: la nuova serie.

Come sappiamo tutti Lamberto Bava aveva già preparato il ritorno di Fantaghirò con un sesto capitolo, che purtroppo non è mai andato in porto. La buona notizia è che sono iniziate le riprese di un remake dell’iconica serie fantasy. Lo scorso febbraio la Lotus Production ha annunciato la notizia con un comunicato stampa.

“Lotus Production società di LEONE FILM GROUP – guidata da Marco Belardi, è al lavoro sullo sviluppo di Fantaghirò: la regina dei due regni, serie live action scritta dai White Rabbits e diretta da Nicola Abbatangelo, Creative Producer del dipartimento Lotus Factory e regista del film di prossima uscita The Land of Dreams, musical prodotto da Lotus Production con Rai Cinema, in associazione con 3 Marys Entertainment, distribuito da 01 Distribution”.

Il sesto capitolo: Bava parla del progetto pensato 10 anni fa.