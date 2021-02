Attenzione, non è un’esercitazione, Fantaghirò tornerà in tv, ma non con le solite repliche natalizie di Mediaset. Nel 2011 Lamberto Bava e il Biscione avevano provato a far resuscitare la principessa guerriera, la Strega Nera, Romualdo e Tarabas, ma il progetto poi si era arenato.

“Gianni ha scritto 20 pagine perché volevamo fare Fantaghirò 6, era anche molto bello. A Mediaset erano cambiati tutti e l’hanno preso in considerazione, dovevamo farla. Poi non so, forse avevano paura e non è andato in porto”.

Adesso però è arrivata la notizia che chi è cresciuto – come me – a pane e Fantaghirò aspettava da tempo. La Lotus Production di Marco Belardi sta producendo un reboot della celebra favola, il titolo di questa nuova serie scritta dai White Rabbits sarà Fantaghirò la regina dei due mondi. Per ora non ci sono altri dettagli, ma io spero che gli attori storici come Alessandra Martinez o Brigitte Nielsen abbiano un ruolo anche in questa serie.



Il ritorno di Fantaghirò: il comunicato stampa.

Lotus Production società di LEONE FILM GROUP – guidata da Marco Belardi, è al lavoro sullo sviluppo di Fantaghirò: la regina dei due regni, serie live action scritta dai White Rabbits e diretta da Nicola Abbatangelo, Creative Producer del dipartimento Lotus Factory e regista del film di prossima uscita The Land of Dreams, musical prodotto da Lotus Production con Rai Cinema, in associazione con 3 Marys Entertainment, distribuito da 01 Distribution.

Fantaghirò: la regina dei due mondi è ispirata alla fiaba popolare italiana trascritta dal dialetto in lingua da Italo Calvino. Le riprese inizieranno nel 2021.