Chi mi legge da tempo sa che ogni anni dedico almeno un articolo a Fantaghirò (ovviamente quando viene ritrasmessa prima di Natale) e così uno dei miei lettori mi ha fatto sapere che Lamberto Bava ha parlato del sesto capitolo della serie, che purtroppo non è mai stato realizzato, ma che era stato sottoposto a Mediaset. In un’intervista di 4 anni fa il regista ha rivelato che tra il 2010 e il 2011 i vertici del Biscione hanno preso in considerazione l’idea di far tornare la Strega Nera, Romualdo e Tarabas sul piccolo schermo con Fantaghirò 6, ma che poi l’idea è sfumata con il tempo.

“Un nuovo Fantaghirò si potrebbe fare. Oggi si potrebbe fare una serie di Fantaghirò, non cambiandola, forse rivedendola. Ma non è che non ci abbiamo provato. Fantaghirò era già un miracolo che sia stata fatta negli anni 90. Oggi non credo che un produttore ha quel cervello aperto da dirci subito di sì. Perché in Italia non facciamo serie come The Walking Dead? Mediaset in realtà anni fa aveva avuto l’idea di fare una cosa simile, poi è finito tutto nel cestino. Gianni 6 anni fa mi scrisse 20 pagine perché volevamo fare Fantaghirò 6, era anche molto bello. A Mediaset erano cambiati tutti e l’hanno preso in considerazione, poi non so, forse avevano paura e non è andato in porto. Devo dire però che ogni Natale rimandano i vecchi film. Diciamo però che un Fantaghirò 6 non farebbe dispiacere a nessuno”.

Capisco il problema degli alti costi e del grosso rischio (oggi non so quanto le favole in tv potrebbero attirare il pubblico), ma è anche vero che gli stessi che hanno avuto il coraggio di trasmettere Pupetta o Adrian potevano fare un grosso regalo a chi -come me – è cresciuto negli anni 90 e dare una degna conclusione a Fantaghirò.



@FantaghiroFans ma un pensierino su un #Fantaghiro 6 ce lo fai babbo @NetflixIT…? — Filothewanted (@FiloTheWanted) December 24, 2017

Fantaghirò 6 – Il ritorno – Firma la petizione! https://t.co/Z4rkfu24qh di @ChangeItalia — Giuseppe Bozza (@GiuseppeBozza) October 5, 2018