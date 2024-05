Fantacalcio, la top 5 delusioni

Le aspettative erano alte, così come il prezzo in sede d’asta, ma il rendimento sul campo si è rivelato un flop. Ecco per voi le cinque principali delusioni al Fantacalcio 2023/2024: chi di loro avevate in rosa?



MERET

– Dai 16 clean sheet dell’anno scorso scudettato ai 6 di quest’anno chiuso al decimo posto. Un’involuzione pazzesca, non solo sua ma di reparto. Persino Montipò, come fanta-media, ha chiuso davanti a lui.



ROMAGNOLI

– Bonus? Zero. Garanzia di voto per tutto il campionato? No, appena 28 presenze su 38. Prezioso per il modificatore? Neanche, ha terminato con una media voto sotto il 6. Uno degli esempi più lampanti del crollo avuto dalla Lazio di Sarri.



CHUKWUEZE

– Ricordate quando è arrivato in Italia? Sbarcava con enormi aspettative, una quotazione gigantesca e vibes da primo slot. Alla fine, solo 1 gol e 2 assist. 20 presenze a voto, timidi miglioramenti nel finale ma nulla di neanche lontanamente paragonabile alle attese che c’erano a inizio stagione.



LINDSTROM

– Copia-incolla rispetto a Chukwueze. “E’ sbarcato un fenomeno”, si è rivelato un flop ancor più scottante dell’esterno rossonero. Con appena 16 apparizioni a voto e la bellezza di zero bonus e una fanta-media del 5.84, è probabilmente suo lo scettro di peggior acquisto al Fantacalcio. Specie perché in molte leghe, per rilanci, ha superato ampiamente (giusto per fare alcuni nomi) i vari Calhanoglu, Gudmundsson e De Ketelaere.



IMMOBILE

– Peggior annata di sempre a livello realizzativo da quando è alla Lazio, ovvero dal 2016. Basta questo dato, che comunque va approfondito. Fare peggio dei 12 gol dell’anno scorso era difficile, ne ha totalizzati appena 7 di cui solo 3 su azione, perdendo progressivamente minutaggio in favore di Castellanos e collezionando decisamente troppe insufficienze. Ricordate quanto lo avete pagato? Un’infinità, rapportando il costo a quanto poi vi ha restituito.