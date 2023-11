Fantacalcio, 5 nomi per la 11a giornata

Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 11a giornata. Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: oggi tocca schierare la formazione, con la prima partita (Bologna-Lazio) che andrà in scena alle 20.45. Di seguito troverete un nome consigliato per reparto (portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti), oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra.

Il portiere – Montipò: Il Verona sta provando a riacquistare solidità. Con il

Monza

ci si aspetta una partita bloccata, ma i brianzoli creano e tirano tanto e di conseguenza il portiere degli scaligeri potrebbe anche lasciarsi andare a diversi interventi. Tenetelo d’occhio, soprattutto in chiave modificatore.

Il difensore – Dumfries: Nonostante la partita sia complicata sulla carta, va schierato senza pensarci troppo. Potrebbe trarre beneficio dalle lacune difensive di Ruggeri e incidere ancora una volta in maniera concreta.

Il centrocampista – Zaccagni: Appena 1 gol segnato in questo inizio di campionato, un bottino molto magro per quello che sulla carta era il centrocampista top del Fantacalcio a inizio stagione. Con il

Bologna

potrebbe rappresentare la chiave tattica decisiva in casa Lazio.

L’attaccante – Chiesa: E’ tornato, adesso è pronto per essere anche titolare. Contro la sua ex squadra, la

Fiorentina

, al Franchi. Queste sono le sue partite, sia per la posta in palio e sia per sotto l’aspetto tattico: la Fiorentina lascia tanti spazi, lui può sfruttarli alla grande.



Il nome Mantra – Romero (W): Con Chukwueze e Pulisic ai box per infortunio avrà finalmente la sua occasione dal 1′. Si è sempre mostrato propositivo e pimpante, ora potrà incidere in maniera concreta.